Βιογραφία | Κώστας Μαρτάκης 25/05/2017, 19:04 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Ο Κώστας Μαρτάκης γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1984 στην Αθήνα. Μέχρι τα 22 του χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το μπάσκετ. O πατέρας του είναι από τη Μυτιλήνη και η μητέρα του είναι Ελληνοαυστραλέζα. Έχει άλλα δυο αδέρφια, την Τίνα, η οποία είναι και η μεγαλύτερη κι έναν μικρότερο αδερφό, τον Νίκο.

Μικρός ήθελε να γίνει μπασκετμπολίστας, αφού έπαιζε και στην ομάδα μπάσκετ το Π. Φαλήρου. Ωστόσο, ύστερα από παρακίνηση του συγγενικού του περιβάλλοντος, αποφάσισε να ασχοληθεί με το modeling, κάτι το οποίο τελικά δεν τον κέρδισε!

Ανέκαθεν βρισκόταν στο πίσω μέρος του μυαλού του το τραγούδι. Παρακολουθούσε σεμινάρια φωνητικής δυο μηνών στο Fame Studio..

Το όνειρό του πήρε σάρκα και οστά μέσα από το talent show του Alpha, Dream show. Μπορεί να μην κέρδισε το χρηματικό έπαθλο, αφού βγήκε 5ος…Κέρδισε όμως τις εντυπώσεις!!

Το καλοκαίρι του 2006 κυκλοφόρησε το πρώτο δείγμα της δισκογραφικής του δουλειάς με το single “Πάντα Μαζί”. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα του τραγουδιού, όπως η Δέσποινα Βανδή και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τον Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου «ανοίγει» τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Δέσποινας Βανδή στο ΟΑΚΑ.

Το 2007 τραγούδησε μαζί με την Κέλλυ Κελεκίδου, το Διονύση Μακρή και το Νίκο Απέργη. To Μάιο του 2007 ο Κώστας Μαρτάκης ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία ένα κομμάτι με το Χρήστο Δάντη σε “μυστική συναυλία ” (Secret Concert) που διοργάνωσε το μουσικό κανάλι MAD. Τον Ιούνιο του ιδίου έτους, κυκλοφόρησε το νέο του CD με τον τίτλο “Ανατροπή”, από το οποίο ξεχώρισαν τραγούδια όπως το “Ναι”, “Να μην ξανάρθει καλοκαίρι”, “Ασ’ τους να λένε”, “Όνειρα μεγάλα”, “Θέλω επειγόντως διακοπές” και “Γι’ αυτό χειροκροτήστε την”.

Τον Ιούλιο του 2007 δίνει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στην Κύπρο, στο Κάστρο της Πάφου, μπροστά σε 7.500 άτομα. Την ίδια περίοδο παραλαμβάνει το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη στα Mad Video Music Awards ενώ προκαλεί αίσθηση το τολμηρό ντουέτο του με τη Μάρω Λύτρα στο «Summer Wine».

Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς ο Κώστας ταξιδεύει στη Λετονία, προκειμένου να λάβει μέρος στο Eurosong-New Wave Festival που θεωρείται η Eurovision της Ανατολικής Ευρώπης. Συμμετέχουν 14 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 4 χώρες εκτός Ανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Αμερική, Γερμανία). Ο Κώστας Μαρτάκης, ανάμεσα σε 18 υποψηφίους, κατέλαβε τη 2η θέση στο televoting, τη 5η θέση στην επιτροπή και παρέλαβε το ειδικό βραβείο των δημοσιογράφων.

Όλα τα video clips του παίζονται συνεχώς από όλα τα μεγάλα μουσικά κανάλια της Ρωσίας, Ουκρανίας, Γεωργίας, Λευκορωσίας, Λετονίας, Λιθουανίας και το όνομά του ακούγεται σε όλο το ανατολικό μπλοκ.

Με αφορμή το επαγγελματικό του ταξίδι στη Μόσχα, γυρίστηκε το video clip του τραγουδιού «Όνειρα Μεγάλα». Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας καλλιτέχνης παίρνει άδεια για να κάνει γυρίσματα σε ιστορικούς χώρους της Μόσχας, όπως το παλάτι του Κρεμλίνου, η Κόκκινη Πλατεία, και ο ναός του Αγ. Βασιλείου.

Το Δεκέμβριο του 2007 ο Κώστας Μαρτάκης επιλέγεται από την ΕΡΤ, ως ένας από τους 3 υποψηφίους που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Συμμετέχει στον Ελληνικό διαγωνισμό με το ποπ-ροκ τραγούδι “Always&Forever”, σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Βίκυ Γεροθόδωρου.

Συνυποψήφιές του ήταν η Καλομοίρα και η Χρύσπα. To τραγούδι του Μαρτάκη παρουσιάστηκε μαζί με τα τραγούδια των άλλων δύο υποψηφίων στις 6 Φεβρουαρίου. Κέρδισε το τραγούδι της Καλομοίρας.

Το καλοκαίρι του 2008 ο Κώστας Μαρτάκης πραγματοποιεί περιοδεία στην Ανατολική Ευρώπη για την προώθηση του “Always&Forever”, που κυκλοφόρησε και στα Ρώσικα.

Παράλληλα στην Ελλάδα κυκλοφορεί το πρώτο του digital single «Φίλα με». Το 2008 άνοιξε τη συναυλία της Jennifer Lopez στην Αθήνα. Το Αμερικάνικο δίκτυο «E! ENTERTAINMENT» τον βάζει στη λίστα με τους 25 πιο sexy άντρες του πλανήτη!!!

Την άνοιξη του 2009 κλείνει ο κύκλος συνεργασίας του μετά από 3 χρόνια με τη Sony music και υπογράφει συμβόλαιο με την Universal Music. Το καλοκαίρι του 2009 ολοκληρώνει τη στρατιωτική του θητεία και ταξιδεύει στη Σουηδία όπου ηχογραφεί με το συνθετικό δίδυμο Holter & Erixson το πρώτο του single με την Universal Music με τίτλο «Πιο κοντά». Επίσης, έχει ερμηνεύσει ένα ντουέτο με τη Dessislava που λέγεται «Αγάπη Μου».

Το δεύτερο άλμπουμ του κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου 2009 με τίτλο «Πιο κοντά». Τον Μάρτιο του 2011 συμμετέχει στο χορευτικό σόου του ANT1 “Dancing with the Stars”.

http://www.youtube.com/watch?v=KG4bcJbjm10

Τον Απρίλιο της ίδια χρονιάς, μας παρουσιάζει ένα νέο single με τον τίτλο “Άγριες Διαθέσεις”. Το κομμάτι φέρει τη σφραγίδα των Flawless & Beetcraft, ομάδα που συμμετέχει ο επιτυχημένος παραγωγός Claydee Lupa, ενώ οι στίχοι του Νεκτάριου Τυράκη, συνθέτουν τη μαγική συνταγή για ένα super dance hit.

http://www.youtube.com/watch?v=MZEj0J-86iA

Toν Ιούνιο του 2011 συμμετέχει στα Mad Video Music Awards μαζί με τους Otherview στο τραγούδι The One Summer, που είναι στην ουσία ένα remix του γνωστού Summer Jam και του I’m The One, hit single των Otherview.

Τον Οκτώβριο του 2011, το hit single η Αγκαλιά Μου, βιντεοσκοπείται και γίνεται το 2ο clip του δίσκου “Ένταση”. Ενώ στις 5 Δεκεμβρίου 2011 κυκλοφορεί το νέο album του.

http://www.youtube.com/watch?v=Ou6ECKx3E3g

Από 13 Ιανουαρίου μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου 2012 ο Κώστας εμφανίζεται μαζί με την Πάολα, τον Γιώργο Παπαδόπουλο και την Shaya στην Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξιού!

Ο Κώστας Μαρτάκης με την νέα του δισκογραφική δουλειά εξελίσσει τα κεκτημένα της pop σκηνής, όπου πρωταγωνιστεί, αλλά δεν εφησυχάζει και πειραματίζεται μουσικά αποδεικνύοντας ότι είναι ένας καλλιτέχνης που σίγουρα γράφει τη δική του σελίδα στη ελληνική μουσική πραγματικότητα.

Τον Ιούνιο, διασκευάζει με τον Claydee το «Mamacita Buena» στα ελληνικά, στα MAD VMA.

Το τραγούδι αυτό κατέκτησε την κορυφή των charts και έμεινε εκεί για 3 μήνες. Και οι επιτυχίες δε σταματούν εδώ. Τον Οκτώβριο 2012 πραγματοποιεί 2 εμφανίσεις σε Αμερική και Καναδά, οι οποίες στέφτηκαν με μεγάλη επιτυχία. Τότε κυκλοφόρησε και το single «Μου πήρες κάτι».

Τέλη του 2012 εμφανιζόταν με το Γιάννη Πλούταρχο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ από τον Ιανουάριο του 2013 τραγουδούσε μαζί με Νατάσα Θεοδωρίδου και Έλενα Παπαρίζου στο Βοτανικό. Πολλές επιτυχίες ακολούθησαν τη χρονιά αυτή. Η συνεργασία του με το Στέλιο Ρόκκο στο τραγούδι «Τα καλοκαιρινά τα σ’ αγαπώ» στα MAD VMA 2013 ήταν φαντασμαγορική, ενώ η τελευταία του μεγάλη επιτυχία ήταν το «Paradise» μαζί με τον Dj Kas. Τελευταίος του δίσκος ο «Αν κάπου κάποτε», που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2013.

Ο Κώστας Μαρτάκης αποτελεί έναν από τους μεγάλους καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, έχοντας τραγουδήσει πολλές μεγάλες επιτυχίες, παράλληλα όμως είναι ένας από τους νέους Έλληνες καλλιτέχνες και αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν αμέτρητες ακόμα επιτυχίες που θα ερμηνεύσει στο μέλλον.

Ο Κώστας Μαρτάκης από 29 Αυγούστου 2014 εμφανίζεται στο Ποσειδώνιο πλάι στους Κωνσταντίνο Αργυρό, Χριστίνα Σάλτη, Θωμαή Απέργη, Λευτέρη Κιντάτο, Josephine και Mario Brasil.

Το 2015 συμμετέχει στο δεύτερο, μετά το επιτυχημένο “Rent”, musical της καριέρας του με τίτλο “(Δεν) Σε Θέλω”, ενώ συνεχίζει την τηλεοπτική του καριέρα παρουσιάζοντας το τηλεπαιχνίδι “Super Buzz” στο Epsilon. Λίγο μετά λαμβάνει μόνιμη θέση στην παρέα της εκπομπής “Καλημερούδια”, το πρωινό magazino του Mega με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στο τιμόνι.

Δισκογραφία:

Πάντα μαζί (2006)

Ανατροπή (2007)

Always&Forever (2008)

Ανατροπή (Deluxe Edition) (2008)

Φίλα με (Single) (2008)

Πιο κοντά (2009)

Ένταση (2011)

Πηγή: el.wikipedia.org/

www.facebook.com/pages/Kostas-Martakis

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου