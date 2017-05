Βιογραφία | Janet Jackson 16/05/2017, 11:47 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Η Τζάνετ Τζάκσον είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία από το 1982 ως και σήμερα έχει επιτύχει πωλήσεις ανώτερες των 150 εκατομμυρίων, με την κυκλοφορία 10 πολυπλατινένιων δίσκων παγκοσμίως.

Είναι το νεότερο μέλος της μουσικής οικογένειας Τζάκσον.

Η Τζάνετ γεννήθηκε στις 16 Μαΐου του 1966 στην Indiana των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η μικρότερη από τα αδέλφια της οικογενείας Jackson. Η Janet Jackson ήταν τεσσάρων ετών όταν μαζί με τους δικούς της μετακόμισε στο Los Angeles. Τρία χρόνια αργότερα έκανε το ντεμπούτο της στο Las Vegas στο πλευρό των αδελφών της, των περίφημων Jackson 5. Το 1977 απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στην δημοφιλή Αμερικάνικη σειρά Good Times. Από τότε μέχρι και το 1981 πήρε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε άλλες επιτυχημένες σειρές όπως το Fame, το A Different Strokes και το A New Kid In The Family. Το 1978 με τον αδερφό της Randy έγραψε και ερμήνευσε το πρώτο της τραγούδι, το Love Song For Kids.

Το ντεμπούτο της στη δισκογραφία έγινε το 1982 όταν υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την A&M Records. Τότε ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο το όνομά της. Ο δίσκος, με την υποστήριξη μέτριων επιτυχιών όπως το “Young Love” το οποίο έγινε τοπ 40 στην Αμερική και στον Καναδά, έγινε χρυσός και πούλησε 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Οι πωλήσεις αυτές δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες του πατέρα και παραγωγού της, ο οποίος την καθοδηγούσε καλλιτεχνικά την περίοδο εκείνη.

Το 1984 κυκλοφόρησε το δεύτερο δίσκο της, με τίτλο “Dream Street”, ο οποίος επίσης δεν πούλησε ικανοποιητικά (1 εκατομμύρια παγκοσμίως). Το σινγκλ “Two to the Power of Love” με τον Κλιφ Ρίτσαρντ έφτασε το τοπ 50 στην Αγγλία.

Και οι δύο δισκογραφικές της δουλειές χαρακτηρίστηκαν μάλλον μέτριες. Όμως ο τρίτος δίσκος της ‘Control’ που κυκλοφόρησε το 1986,παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμς στην καριέρα της Janet Jackson με πέντε Top 10 singles συμπεριλαμβανομένου του χορευτικού ‘Thinking Of You’ που ανέβηκε στο Νο.1 των charts. Το ‘Control’ γνώρισε τεράστια επιτυχία σε Αμερική και Αγγλία πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακολούθησε το ‘Rhythm Nation 1814’ που έγινε τέσσερις φορές πλατινένιο στην Αμερική. Μεγάλη επιτυχία γνώρισαν τα Singles ‘Miss You Much’, ‘Escapade’, ‘Black Cat’ και ‘Love Will Never Do (Without You)’.

Με αυτόν τον δίσκο, η Τζάνετ Τζάκσον εγκατέλειψε τους μέτριους ποπ ήχους των πρώτων της δύο άλμπουμ αποκτώντας έναν πιο επαναστατικό ήχο, αφού τα τραγούδια της είχαν έντονο φεμινιστικό χαρακτήρα. Αφότου αντικατέστησε τον παραγωγό της με νέους, πέτυχε τεράστια επιτυχία με σινγκλ όπως το “What Have You Done For Me Lately”, το “Nasty”, το “When I Think Of You”, το “Control”, το “Let’s Wait Awhile” και το “Pleasure Principle”. Όλα αυτά τα σίνγκλ έγιναν τοπ 1 στα r’n’b charts ενώ δύο από αυτά κατέκτησαν την κορυφή στο Billboard Hot 100 αλλά και στην Αγγλία. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και σχεδόν 22 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Το 1990 η Janet Jackson πραγματοποίησε την πρώτη της περιοδεία. Μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς είχε κερδίσει οκτώ μουσικά βραβεία. Η επιτυχημένη της πορεία συνεχίστηκε και μέσα στο 1991. Η Janet Jackson αναδείχθηκε η πρώτη γυναικεία φωνή στην ιστορία της μουσικής που είχε επτά Top 5 singles από το ίδιο άλμπουμ. Η εμπορικότητα της Janet Jackson παρέμεινε η ίδια ακόμα κι όταν άλλαξε δισκογραφική εταιρία μεταπηδώντας στην Virgin Records όπου και ηχογράφησε το ‘Janet’. Ο δίσκος μπήκε κατευθείαν στο No.1 των άλμπουμς της Αμερικής πουλώντας 350.000 αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Singles όπως τα ‘That’s The Way Love Goes’ (Νο 1 για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες), “If” και ‘Again’ έγιναν μεγάλες επιτυχίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Μεγάλες πωλήσεις σημείωσε επίσης η συλλογή ‘Design Of A Decade’ που κυκλοφόρησε το 1996 με την ευκαιρία συμπλήρωσης μιας δεκαετίας από την εποχή του ‘Control’. Ακολούθησε η συνεργασία της Janet Jackson με τον αδελφό της Michael στο ‘Scream’. Η επόμενη δισκογραφική της δουλειά ήταν το 1993 χρησιμοποιώντας μόνο το μικρό της όνομα και τέσσερα χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το ‘The Velver Rope’ που πήγε κατευθείαν στο Νο 1 των άλμπουμς στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Το single ‘Together Again’ έφθασε στην κορυφή στους πίνακες επιτυχιών τον Ιανουάριο του 1998. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς η συνεργασία της με τους Blackstreet έφτασε μέχρι το Νο 3.

Το τέταρτό της άλμπουμ “Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814” έγινε ακόμη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία το 1989 αφού είναι το μοναδικό άλμπουμ, το οποίο να έχει παράγει 7 τοπ 5 σινγκλς και 4 τοπ 1 σινγκλ, όπως τα “Miss You Much”, “Rythm Nation”, “Escapade”, “Alright”, “Come Back To Me”, “Black Cat”, “Love Will Never Do Without You”, και το “State Of Peace” έγιναν όλα πλατινένια και μερικά πολύ-πλατινένια και πέτυχαν πρωτιές στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ιαπωνία, στον Καναδά και παγκοσμίως. Το άλμπουμ έχει πουλήσει 12 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική, 26 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του 1989 και του 1990. Έχει μείνει γνωστό ως το μοναδικό άλμπουμ της Τζάνετ, το οποίο να έχει κοινωνικά μηνύματα (σε τραγούδια όπως τα Black Cat και το Rhythm Nation)

Καλλιτεχνικές Περιηγήσεις 1993-2003

Μετά την τεράστια επιτυχία των Control και Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814, η Τζάνετ κυκλοφόρησε το πέμπτο της άλμπουμ, “Janet.” (1993), το οποίο έγινε και το πιο επιτυχημένο της μέχρι σήμερα. Είχε ως θέμα τη σεξουαλική απελευθέρωση της γυναίκας. Με την υποστήριξη πολυ-πλατινένιων σινγκλ, όπως το “Thats The Way Love Goes”, το οποίο χτύπησε την κορυφή των τσαρτς στην Αμερική (για 10 εβδομάδες), στην Αγγλία, αλλά και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, πουλώντας 8 εκατομμύρια, όντας ένα από τα εμπορικότερα σινγκλ όλων των εποχών. Το σινγκλ Again έφτασε επίσης την κορυφή στην Αμερική και σε άλλες χώρες, βοηθώντας το άλμπουμ να ξεπεράσει την επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ της Τζάνετ “Rhythm Nation 1814”, αφού πέτυχε πωλήσεις ανώτερες των 30 εκατομμυρίων παγκοσμίως. Το άλμπουμ παρήγαγε 6 τοπ, 10 σινγκλς και έγινε το 2ο πιο επιτυχημένο άλμπουμ του 1993, πίσω από το Bodyguard της Whitney Houston, το οποίο είχε τεράστιες πωλήσεις (43 εκατομμύρια).

Το 1995 κυκλοφόρησε έναν δίσκο, ο οποίος περιλάμβανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Ο δίσκος, με την υποστήριξη του πολύ επιτυχημένου Runaway πούλησε περίπου 16 εκατομμύρια παγκοσμίως. Το 1997 κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Velvet Rope, το οποίο σύμφωνα με διάφορα από τα μεγαλύτερα μουσικά περιοδικά όπως το Rolling Stone, είναι ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Το σινγκλ Together Again κατέκτησε την κορυφή σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου (Αμερική, Αγγλία, Καναδά, Ιαπωνία κ.α.), πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια και είναι το πιο επιτυχημένο της σινγκλ μέχρι σήμερα. Το σινγκλ I Get Lonely έφτασε το #3 στην Αμερική και στην Αγγλία και έγινε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως. Το άλμπουμ, το οποίο είχε ως θέμα την σεξουαλική απελευθέρωση και τα σεξουαλικά ταμπού, πούλησε περίπου 16 εκατομμύρια. Αν και δεν κατάφερε να επαναλάβει την τεράστια επιτυχία των τριών προηγούμενων άλμπουμ της, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς και ακόμη θεωρείται το καλύτερο άλμπουμ της.

Το 2000 κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ χτύπησε την κορυφή των Αμερικάνικων, των Αγγλικών αλλά και διάφορων άλλων chart με το σινγκλ Doesn’t really Matter, που περιέχεται στο soundtrack της ταινίας ‘The Nutty Professor II’ με πρωταγωνίστρια την ίδια και το διάσημο κωμικό Eddie Murphy. Το 2001 μετά από ένα μουσικό διάλειμμα που διήρκεσε δύο χρόνια κυκλοφόρησε το All For You που είχε και πάλι ως θέμα την σεξουαλικότητα, αλλά σε πιο χορευτικούς ρυθμούς, συγκριτικά με αυτούς των δύο προηγούμενων άλμπουμ της, τα οποία είχαν έναν πιο σκοτεινό και φιλοσοφημένο χαρακτήρα. Την πρώτη του εβδομάδα κυκλοφορίας πούλησε 660.000 αντίτυπα στην Αμερική και πάνω από ενάμιση εκατομμύρια σε όλων τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει σχεδόν 16 εκατομμύρια. Το σίνγκλ All For You έγινε #1 στην Αμερική για 10 εβδομάδες και σε σχεδόν όλων τον κόσμο επίσης (Αγγλία, Ιαπωνία κ.α.). Το επόμενο σινγκλ Someone To Call My Lover έγινε επίσης τεράστια επιτυχία (#2 στην Αμερική και #3 στην Αγγλία).

Εκκεντρικότητες και Παρακμή

Το 2003, στο Super Bowl, σε μία εμφάνιση με τον τραγουδιστή Justin Timberlake, μετά από μία άτυχη στιγμή(;) στο χορευτικό, το στήθος της Τζάνετ βρέθηκε εκτεθειμένο σε πάνω από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τεράστια αίσθηση παγκοσμίως. Κυρίως στην Αμερική, μετά από το ατυχές συμβάν η Τζάνετ έγινε αντικείμενο χλευασμού σε αμέτρητες εκπομπές. Το 2004, η εικόνα της Τζάνετ με το στήθος ακάλυπτο έγινε η πιο πολυσυζητημένη της χρονιάς. Το Record Guiness, την ανακήρυξε ως το πιο πολυσυζητημένο άτομο της χρονιάς αλλά και το πιο αναζητήσιμο άτομο στο internet για το 2004. Γενικώς, το γεγονός αυτό έβλαψε την δημόσια εικόνα της Τζάνετ ανεπανόρθωτα.

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Damita Jo”, το οποίο είχε έντονο το σεξουαλικό στοιχείο. Αν και τα πρώτα τρία σινγκλ του άλμπουμ πέτυχαν σημαντική επιτυχία, το άλμπουμ δεν κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία των προηγούμενων της άλμπουμ, πουλώντας λιγότερα από 5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το πρώτο σινγκλ από το άλμπουμ εξέπληξε τους παραγωγούς αφού δεν κατάφερε να μπει στο τοπ 10 της Αμερικής, φτάνοντας μόνο στο τοπ 14, γεγονός που το κάνει το πρώτο σινγκλ της Τζάνετ, που να αποτύχει να μπει στο τοπ 10, από το “Two to the Power of Love” το 1984.

Παρ´ όλα αυτά, έξω από την Αμερική, το σινγκλ πέτυχε μεγαλύτερη επιτυχία (τοπ 6 στην Αγγλία, τοπ 1 στην Ιαπωνία, τοπ 8 στην Γερμανία), αν και αρκετά μικρότερη από αυτήν των προγενέστερων σινγκλ της. Επόμενα σινγκλ όπως τα “All Nite (Don’t Stop)”, “Ι Want You” έφτασαν όλα μέσα στο το τοπ 10 των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Ιαπωνίας, αλλά απέτυχαν να εισχωρήσουν στο τοπ 20 της Αμερικής. Η σχετική αποτυχία του άλμπουμ (συγκριτικά με τα προηγούμενά της) οφείλετε στην ατυχία του Super Bowl, ή οποία ευθύνεται και για την αποτυχία και των επόμενων άλμπουμ της. Το 2005 κυκλοφόρησε το άλμπουμ “20 Y.O.”, το οποίο επίσης απέτυχε να επαναφέρει την επιτυχία της σε υψηλό επίπεδο. Το πρώτο σίνγκλ, “Call On Me”, έφτασε #1 στα r’n’b charts της Αμερικής, οπού παρέμεινε για 7 μη-διαδοχικές εβδομάδες. Στο εξωτερικό το σινγκλ αυτό επίσης κατάφερε να πραγματοποιήσει επιτυχία. (#2 στην Αγγλία, #1 στην Ιαπωνία, #3 στην Γερμανία και στην Γαλλία και #1 παγκοσμίως).

Παρ´ όλη την τεράστια επιτυχία του πρώτου σινγκλ, το δεύτερο σινγκλ “So Excited” έφτασε μόνο #26 στην Αμερική και #14 στην Αγγλία. Στην Ιαπωνία όμως έφτασε το #1. Τα επόμενα σινγκλ αν και απέτυχαν να γίνουν επιτυχία στην Αμερική (#35 και #46), έγιναν τεράστια επιτυχία στην Ιαπωνία, οπού και τα δύο έφτασαν την #1 θέση στα charts. To album πούλησε σχεδόν 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και θεωρήθηκε αποτυχία από τους κριτικούς (συγκριτικά με τα προηγούμενα άλμπουμ της).

Το 2008 κυκλοφόρησε το “Discipline” που έφτασε το #1 στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες με την βοήθεια του πρώτου σινγκλ, “Feedback” που έγινε #4 στην Αμερική, #2 στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ρωσία και στην Πορτογαλία, #1 στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στο Καναδά, στη Φιλανδία, στη Νορβηγία και στην Ιαπωνία. Δυστυχώς για την Janet, τα τρία επόμενα σινγκλ (Rock Wit U, Luv και Can’t B Good) απέτυχαν παταγωδώς στην Αμερική (#78,#69 και #92) αν και τα πήγαν καλύτερα στην Ευρώπη και στην Ασία. Έτσι, λοιπόν, παρ´ όλη την μεγάλη επιτυχία του Feedback το άλμπουμ εξαφανίστηκε σχετικά γρήγορα από τα charts και πούλησε μόνο 3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Δισκογραφία:

Πηγές:

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου