Βιογραφία | Eric Clapton

Ο Eric Clapton (γιος της 16χρονης Patricia Molly Clapton και του 24χρονου Καναδού στρατιώτη Edward Walter Fryer), γεννήθηκε στο Ripley της Αγγλίας, στις 30 Μαρτίου του 1945.

Ο πατέρας του με το τέλος του δεύτερου πολέμου επέστρεψε στον Καναδά και ο μικρός Eric μεγάλωνε με τη γιαγιά του, πιστεύοντας ότι είναι η μητέρα του, ενώ για την πραγματική του μητέρα πίστευε ότι είναι η μεγάλη του αδελφή. Μερικά χρόνια αργότερα, η Patricia παντρεύτηκε έναν άλλο Καναδό, έφυγε για τον Καναδά και η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν επέστρεψε στην Αγγλία για επίσκεψη. Ο Eric ήταν τότε 9 ετών. Στα 13 του απέκτησε την πρώτη του κιθάρα σαν δώρο για τα γενέθλιά του και στα 17 του είχε ήδη την πρώτη του μπάντα. Ήταν οι Roosters.

Στα τέλη του 1963, πήγε στους Yardbirds αντικαθιστώντας τον Anthony Topham και έμεινε μαζί τους μέχρι τον Μάρτιο του 1965. Η συγκεκριμένη αυτή περίοδος, είναι η περίοδος που του κόλλησαν το παρατσούκλι “Slowhand”. Όποτε έσπαγε μία χορδή στα live που έκανε με τους Yardbirds, την άλλαζε μόνος του και το κοινό περιμένοντάς τον να την αλλάξει, χτυπούσε παλαμάκια σε αργό ρυθμό (slow hand claps). Ο manager Giorgio Gomelsky κάνοντας λογοπαίγνιο σχετικό με την ταχύτητά του, τον αποκάλεσε “Slowhand” Clapton.

Τον Απρίλιο του 1965 ακολούθησε τους Bluesbreakers του John Mayall και με το album “Blues Breakers” καθιερώνεται σαν κιθαρίστας του blues. Τον Ιούλιο του 1966, ο Peter Green τον αντικατέστησε στους Bluesbreakers και ο Eric ίδρυσε μαζί με τους Jack Bruce & Ginger Baker το σούπερ τρίο των Cream. Εδώ, αρχίζει να εξελίσσεται σαν συνθέτης και σαν τραγουδιστής, παρ’ όλο που ο Jack Bruce έχει τη μερίδα του λέοντος.

Στις αρχές του 1967 ο τίτλος του “Top Guitar Man” αμφισβητήθηκε λόγω της “άφιξης” του Jimi Hendrix και όπως οι top stars Pete Townshend, Rolling Stones & Beatles, έτσι και ο Eric, παρακολουθούσε ανελλιπώς τις συναυλίες του Hendrix με τον οποίο έγιναν φίλοι και του οποίου η “άφιξη”, σηματοδότησε την αμέσως επόμενη φάση της καριέρας του. Στα 1969, μαζί με τους Steve Winwood (Traffic), Ginger Baker (Cream) & Rick Grech (Family), φορμάρισε τους Blind Faith για να κάνει μαζί τους μόνο ένα album. Μετά τη διάλυσή τους, ο Eric πήγε περιοδεία με τους Delaney & Bonnie, και από την περιοδεία, μπήκε με τους Dominos (* & **) κατ’ ευθείαν στο studio, για να ηχογραφήσουν το All Things Must Pass του George Harrison. Αυτή την περίοδο ηχογραφεί επίσης και με τους Stephen Stills, Dr John, Leon Russell, Plastic Ono Band, Howlin’ Wolf, Bonzo Dog Band, King Curtis, Ashton Gardner & Dyke, Martha Veléz, Billy Preston & Ringo Starr.

(*) Η αρχική ονομασία της αβάφτιστης μπάντας ήταν Eric Clapton and Friends και αργότερα προτάθηκε το Eric and the Dynamos. Όμως ο Tony Ashton (Ashton, Gardner & Dyke), το πρόφερε από λάθος Derek and the Dominos.

(**) Στη βιογραφία του Eric, αναφέρεται ότι ο Ashton πρότεινε την ονομασία Del and the Dominos, επειδή το Del ήταν εκείνη την εποχή ένα ψευδώνυμο του Clapton. Ο συνδυασμός λοιπόν των λέξεων Del & Eric, σχημάτισε το Derek που επικράτησε.

Η καριέρα του κλυδωνίστηκε επικίνδυνα στα 1971 όταν λόγω του ανεκπλήρωτου έρωτά του προς την Pattie Boyd, αποσύρθηκε στο σπίτι του και εθίστηκε στην ηρωίνη, για να διακοπεί μόνο με τη συμμετοχή του στη συναυλία για το Bangladesh. Τον Ιανουάριο του 1973, o Pete Townshend των Who, οργάνωσε στο Rainbow Theater του Λονδίνου μια συναυλία επιστροφής του Clapton με τίτλο “Rainbow Concert” για να τον βοηθήσει να επανέλθει και ο Pete τα κατάφερε. Το 1974 βρήκε τον Eric χωρίς ηρωίνη, βρήκε τον Eric σε σχέση με την Pattie, αλλά όχι μόνο με την Pattie. Τον βρήκε και σε πολύ δυνατή σχέση και με πάρα πολύ αλκοόλ. Η Pattie Boyd, ήταν γυναίκα του George Harrison με τον οποίο ήταν πολύ καλοί φίλοι. Ο Eric την ερωτεύτηκε παράφορα, την παντρεύτηκε το 1979 και τη χώρισε το 1989 έχοντας ήδη σχέση από το 1984 με την Yvonne Kelly με την οποία έκανε μία κόρη (Ruth) το 1985 και έναν γιο (Connor) με την Lory Del Santo το 1986.

Η δεκαετία του 90 ξεκίνησε πολύ άσχημα για τον Eric αφού στις 27 Αυγούστου του 1990, ο κιθαρίστας και πολύ καλός του φίλος Stevie Ray Vaughan, που περιόδευε με τον Clapton και δύο μέλη της μπάντας του, σκοτώθηκε όταν έπεσε το ελικόπτερο που τον μετέφερε σε άλλη πόλη για να συνεχίσει την περιοδεία. Η ειρωνεία είναι, ότι ο Eric δεν μπήκε μαζί του στο συγκεκριμένο ελικόπτερο. Είναι επίσης ειρωνεία, επειδή ο Vaughan είναι ο τρίτος του φίλος και κιθαρίστας που χάνει. Ο πρώτος ήταν ο Jimi Hendrix που πέθανε το 1970 και ο δεύτερος ήταν ο Duane Allman που σκοτώθηκε το 1971. Στις 20 Μαρτίου του 1991, ο γιος του Connor ηλικίας 4 ετών, έπεσε από τον 53ο όροφο και ο Eric εκφράζοντας την οδύνη του με το “Tears in Heaven” κέρδισε 6 Grammies. Στα 1996 είχε μία σύντομη σχέση με την τραγουδίστρια Sheryl Crow και στα 1999 σε ηλικία 54 ετών, παντρεύτηκε την 23χρονη Melia McEnery με την οποία έχει τρεις κόρες. Την Julie Rose (2001), την Ella May (2003), & την Sophie Belle (2005).

Στις 24 Ιουνίου 2011, ο Clapton τραγούδησε με τον Pino Daniele στο στάδιο Cava de’ Tirreni, στην Ιταλία, με 15,000 άτομα στο κοινό, ενώ από τις 6-16 Οκτωβρίου θα περιόδευε στη Νότιο Αμερική. Τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2011 έκανε περιοδεία στην Ιαπωνία με τον Steve Winwood, παίζοντας σε 13 πόλεις της χώρας.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2012 ο Clapton, μαζί με τους Keith Richards, Gary Clark Jr., Derek Trucks, Doyle Bramhall II, Kim Wilson και άλλους καλλιτέχνες, τραγούδησαν στη συναυλία-αφιέρωμα για τον Hubert Sumlin, τον κιθαρίστα των blues ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών στις 4 Δεκεμβρίου (Howlin’ For Hubert Tribute), που έγινε στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης 80 in 4 December.

