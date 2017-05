Βιογραφία | Enya 17/05/2017, 14:13 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

H Ένια ή Enya (πραγματικό όνομα Eithne Patricia Ní Bhraonáin) γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1961 στο Gweedore της κομητείας Ντόνεγκαλ και είναι Ιρλανδή τραγουδίστρια και συνθέτης.

Άρχισε τη μουσική σταδιοδρομία της το 1980, με το συγκρότημα Clannad, πριν φύγει για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Διεθνή επιτυχία γνώρισε με το άλμπουμ Watermark που κυκλοφόρησε το 1988 και από το οποίο ξεχώρισε το τραγούδι Orinoco Flow. Έγινε γνωστή για τον ξεχωριστό ήχο της, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τη στρωματοποίηση των φωνών, τις φολκ μελωδίες και τις αιθέριες αντηχήσεις.

Κόρη του μουσικού Leo Brennan, η Enya μεγάλωσε μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που τις έδωσε τις κατάλληλες βάσεις για μια λαμπρή καριέρα.

Η Enya από πολύ μικρή ξεκίνησε να παίζει κλασικό πιάνο. Η μητέρα της ήταν επίσης μουσικός, το ίδιο επίσης και μερικά από τα αδέλφια της που μαζί με κάποιους θείους τους δημιούργησαν το 1978 τους Clannad ένα οικογενειακό ιρλανδέζικο συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε και η Enya πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα. Οι Clannad ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς χάρις σε διάφορα τηλεοπτικά μουσικά θέματα που συνέθεσαν από το 1979 και μετά.

Η πρώτη σόλο δουλειά της Enya χρονολογείται γύρω στο 1987 όταν έγραψε τη μουσική για την τηλεοπτική σειρά του BBC “The Celts”. Αν και η μουσική ήταν εκπληκτική και οι στίχοι των τραγουδιών στα κέλτικα και τα αγγλικά, το άλμπουμ πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.

Την επόμενη χρονιά η Enya κυκλοφόρησε το “Watermark” με την πρώτη και μεγαλύτερη σόλο επιτυχία της ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με το single ‘Orinoco Flow’ που πήγε στο Νο.1 της Αγγλίας εκπλήσσοντας τους πάντες.

Το προφίλ που η Enya έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια είναι χαμηλό, αν εξαιρέσει κανείς τη συνεργασία της με την Sinead O’ Connor.

Ακολουθεί τον δικό της δρόμο στη μουσική χωρίς να επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Enya επέστρεψε στη δισκογραφία με το “Shepherd Moons” πουλώντας μέχρι τα μέσα της ίδιας δεκαετίας, πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.

Την ίδια επιτυχία γνώρισε και το επόμενο άλμπουμ της “The Memory Of Trees”. Η μουσική που την εκφράζει είναι κυρίως η ambient. Λίγο πριν το τέλος του 2000 η Enya ηχογράφησε το “Day Without Rain”, ένα άλμπουμ που ακούγεται ευχάριστα όπως άλλωστε και όλα τα προηγούμενα.

Το Νοέμβριο του 2008 κυκλοφόρησε το βίντεο-κλιπ για το τραγούδι “Trains and Winter Rains”.

Τον Μάρτιο του 2009, η Warner Music Japan κυκλοφόρησε τα 4 πρώτα άλμπουμ της Enya σε ένα νέο format, με τίτλο SHM-CD. Στις 23 Σεμτεμβρίου 2009, η Enya κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο The Very Best of Enya. Περιλαμβάνει τις περισσότερες επιτυχίες της από το 1988 ως το 2008.

Δισκογραφία:

1.Enya (1987)

2.Watermark (1988)

3.Shepherd Moons (1991)

4.The Celts (1992)

5.The Memory of Trees (1995)

6.Paint the Sky with Stars(1997)

7.A Day Without Rain (2000)

8.Amarantine (2005)

9.And Winter Came… (2008)

10.The very best of Enya-cd&dvd (2009)

Πηγές:

www.galaxy92.gr

el.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου