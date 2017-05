Βιογραφία | Donna Summer, η βασίλισσα της Disco 17/05/2017, 14:22 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Η σταρ της disco μουσικής Donna Summer γεννήθηκε ως LaDonna Andre Gaines στη Βοστόνη, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1948, σε μία πολυφυλετική ρατσιστική γειτονιά της Boστώνης.

Η Donna ήταν το έβδομο παιδί της χριστιανικής οικογένειας. Επηρεάστηκε στα παιδικά της χρόνια από τη Mahalia Jackson, όπου και άρχισε να τραγουδάει στις εκκλησιαστικές χορωδίες. Καθώς τραγουδούσε εκεί,-η ίδια ανέφερε αργότερα-πως είχε ένα όραμα όπου κατάλαβε πως ο Θεός της μίλησε και της είπε να χρησιμοποιήσει τη φωνή της και θα γίνει μεγάλο αστέρι. Αλλά ποτέ να μην την χρησιμοποιήσει για κακό σκοπό.

Ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα με το μιούζικαλ “Hair”, πριν στραφεί στη disco μουσική το 1974, όταν συνάντησε τον παραγωγό Giorgio Moroder. Τα τραγούδια “Love to Love You Baby”, “I Feel Love” και “Hot Stuff” έγιναν επιτυχίες, συνδέοντας τη disco μουσική με άφθονα έγχορδα.

http://www.youtube.com/watch?v=h1ArZEFwRsY

http://www.youtube.com/watch?v=f0h8Pjf4vNM

http://www.youtube.com/watch?v=oKsEJbkmyW4

Το “She Works Hard for the Money” κατάφερε να γίνει επιτυχία το ’83. Μετά τα βραβεία Grammy και τους χρυσούς της δίσκους, η καριέρα της στη δεκαετία του ’90 έφτασε σε στασιμότητα.

Στην εφηβεία της η Summer οργάνωνε διάφορα groups, συμπεριλαμβάνοντας ένα κοριτσίστικο με την αδελφή της και την ξαδέλφη της. Ήθελε έτσι να μιμηθεί groups όπως οι Supremes και οι Martha and the Vandellas. Στη Βοστώνη περνούσε αρκετό χρόνο με τη Marcia Hines, φίλη της αδελφής της, η οποία εξελίχτηκε σε μεγάλο όνομα της Αυστραλίας αργότερα.

Στο τέλος της δεκαετίας 60 η Donna εμπνεύστηκε από τη Janis Joplin ακούγοντας το άλμπουμ της: Big Brother and the holding company, όπου και μυήθηκε στο psychedelic rock group the CROW ως lead singer. Εκεί εγκατέλειψε το σχολείο της, πεπεισμένη πως η μουσική ήταν η μόνη της διέξοδος από τη Βοστώνη. Είχε πια καταλήξει να είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειάς και της κλειστής κοινωνίας. Η πορεία του group ήταν πολύ μικρή, όταν η Donna έπεσε πάνω οντισιόν για ρόλο σε Musical του Broadway. Έχασε τον πρώτο ρόλο. Λίγο αργότερα όμως, μετακόμισε στη Γερμανία όπου και έμεινε 6 χρόνια.

Εκεί συμμετείχε σε musicals και φωνητικά σε folk operas, αφού είχε εγκατασταθεί πια μόνιμα στο Μόναχο. Το 1971 ηχογράφησε το single με τίτλο: “Sally go round the roses” κρατώντας το όνομα Donna Gaines. Δεν έγινε επιτυχία όμως. Το 1972 παντρεύτηκε τον Αυστριακό Helmuth Sommer. To 1973 γέννησε ένα κοριτσάκι την Mimi. Το 1973 έγινε μέλος ενός pop group :Family tree. Μαζί με 11 άτομα έκαναν περιοδεία σε όλη την Ευρώπη. Όπως ήταν επόμενο, ο σύζυγός της δεν συμφωνούσε με την καριέρα της. Χώρισε και άλλαξε το όνομά της σε Summer.

H μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της έγινε όταν γνώρισε τον Giorgio Moroder με τον οποίο έκανε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της με κορυφαίο album το bad girls!

Το 1976, κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ, Love Trilogy και Four Seasons of Love, τα οποία σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία.

Το 1977, η δεύτερή της μεγάλη επιτυχία, το “I Feel Love“, έγινε το πρώτο νούμερο 1 της στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δεύτερο top ten single, στο US Billboard Hot 100. Το πέμπτο της άλμπουμ, Once Upon a Time, βασίστηκε κατά πολύ στην ιστορία μιας μοντέρνας Σταχτοπούτας.

Το 1978, κυκλοφορεί το κομμάτι “Last Dance”, το οποίο ήταν soundtrack της ταινίας, “Thank God it’s Friday”, όπου πρωταγωνιστούσε και η ίδια. Με αυτό η Summer, κέρδισε και το πρώτο της Grammy.

http://www.youtube.com/watch?v=hW_iiuyQS9A

Μετά από διάφορα προβλήματα υγείας (κυρίως κρίσεις πανικού), επανήλθε δριμύτερη. Το 1979 τραγουδά με την Barbra Streisand, το “No More Tears (Enough is Enough)“.

Ένα χρόνο αργότερα, υπογράφει με την Geffen Records και κυκλοφορεί το The Wanderer, το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.

http://www.youtube.com/watch?v=TNRIPjmJaIM

Ακολούθησαν προβλήματα με τη δισκογραφική της εταιρεία, κι έτσι μετά από πολλές έντονες διαμάχες, η Summer κατέληξε να δουλεύει με τον Quincy Jones, με τον οποίο κυκλοφόρησε άλμπουμ με το όνομά της (1982). Από αυτόν τον δίσκο, ξεχώρισε το “Love Is in Control (Finger on the Trigger)“. Από τότε, οι δυο τους δεν ξανασυνεργάστηκαν.

Το 1983, και κάτω από νέα εταιρεία, κυκλοφόρησε το She Works Hard for the Money. Αυτή την περίοδο, σταματά για να μεγαλώσει τις κόρες της. Στη συνέχεια ακολουθούν τα άλμπουμ: Cats without claws, All Systems Go, Another Place και Time Mistaken Identity.

http://www.youtube.com/watch?v=y90AxFW24k4

Το 1992 ξανασυνεργάζεται με τον Giorgio Moroder μετά την πρώτη τους φορά που ήταν το 1981, στο τραγούδι “Carry On“, Το 1994, η Summer κυκλοφορεί τον πρώτο της χριστουγεννιάτικο δίσκο, Christmas Spirit. Τρία χρόνια μετά, το 1997 έχουμε το Live & More Encore.

http://www.youtube.com/watch?v=S-Rj5ud9ACE

Ανάμεσα στο 2000 και το 2006, συνέχιζε να κάνει hit singles στο Billboard’s Hot Dance Club Songs (“The Power of One“και “You’re So Beautiful“). Το 2008, κυκλοφορεί το άλμπουμ της με τίτλο, Crayons.

Στις 17/5/2012 στα 63 της χρόνια έχασε τελικά τη μάχη με τον καρκίνο. Ο θρύλος της disco βρισκόταν στην Florida την ώρα του θανάτου της.

Δισκογραφία:

Πηγές: www.facebook.com

music.vodafone360.com

en.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου