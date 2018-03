Βιογραφία | Diana Ross, η diva της disco-soul! 26/03/2018, 18:16 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

H Diana Ross γεννήθηκε στο Detroit στις 26 Μαρτίου του 1944.

Όταν πήγαινε ακόμα στο Γυμνάσιο ήταν το τέταρτο και τελευταίο μέλος των Rimettes ενός μουσικού σχήματος που ηχογραφούσε κομμάτια το 1960 για λογαριασμό της Lu-Pine.

Ένα χρόνο αργότερα, το συγκρότημα υπέγραψε συμβόλαιο με την Motown Records αλλάζοντας το όνομά του σε Supremes. Η Diana Ross έκανε τότε πίσω φωνητικά στις πρώτες ηχογραφήσεις των Supremes, αλλά ο Berry Gordy, ανώτατο στέλεχος της Motown, επέμενε ότι η Diana Ross έπρεπε να ήταν η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Έτσι κι έγινε. Τον πρωταγωνιστικό «ρόλο» στις Supremes κράτησε η Diana Ross για τα επόμενα 6 χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της με το συγκρότημα και κάτω από την εποπτεία του Berry Gordy, η Diana Ross προετοίμαζε το έδαφος για την σόλο καριέρα της ενώ οι φήμες οργίαζαν για τις κάτι παραπάνω από επαγγελματικές σχέσεις της με τον Gordy.

Στα τέλη του 1969, ο Gordy ανακοίνωσε ότι η Diana Ross εγκατέλειπε τις Supremes. Τον Ιανουάριο του 1970 έδωσε την αποχαιρετιστήρια συναυλία της με το συγκρότημα. Μέσα στην ίδια χρονιά αλλά λίγο αργότερα, η Diana Ross ξεκίνησε να ηχογραφεί μία σειρά από επιτυχημένες κυκλοφορίες στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και το «Ain’t No Mountain High Enough».

Τον Απρίλιο του 1971 η Diana Ross παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Robert Silberstein αλλά ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ. Χώρισαν 5 χρόνια αργότερα μετά από νέα κουτσομπολιά για σχέση της με τον Gordy.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, καθώς συνέχιζε να απολαμβάνει την επιτυχία ερμηνεύοντας ευκολοχώνευτα τραγούδια αγάπης, η Motown σχεδίαζε να εκμεταλλευτεί την γοητεία που η Diana Ross ασκούσε στο κοινό. Έτσι, το 1971, βγήκε στον αέρα το τηλεοπτικό show «Diana!» όπου η Diana Ross ήταν η «οικοδέσποινα».

Το 1972 η Diana Ross πρωταγωνίστησε στο «Lady Sings The Blues» ένα φιλμ που εξιστορούσε την βιογραφία της αείμνηστης τραγουδίστριας της τζαζ Billie Holiday. Η Diana Ross κέρδισε το βραβείο Grammy για την υπέροχη ερμηνεία της στο ρόλο της Billie Holiday. Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι στο «Mahogany» (1975) και το 1978 στο μιούζικαλ «The Wiz» (όπου έπαιζε και ο Michael Jackson ). Οι κριτικές που απέσπασε με το ρόλο της στο «The Wiz» ήταν ανάμεικτες.

Το 1973 ήταν η χρονιά που η Diana Ross κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με ντουέτα της με τον Marvin Gaye. Στην πραγματικότητα όμως κανένα από αυτά τα ντουέτα δεν ήταν πραγματικό. Οι φωνές τους συνδυάστηκαν χάρις παρέμβαση της τεχνολογίας.

Η Diana Ross κατέκτησε και πάλι την κορυφή των Αμερικάνικων charts με το «Touch Me In The Morning». Ακριβώς το ίδιο επαναλήφθηκε με το «Do You Know Where I’m Going To», το μουσικό θέμα της ταινίας Mahogany. Tο «Love Hangover» (1976) ήταν άλλο ένα No 1 single στην καριέρα της Diana Ross που άρχισε σιγά-σιγά να διαβαίνει τα μονοπάτια της Disco.

To 1980 η Diana Ross κυκλοφόρησε ένα καθαρά disco άλμπουμ, το «Diana» σε μια παραγωγή Nile Rodgers και Bernard Edwards από τους Chic. Από αυτό ξεχώρησε το «Upside Down» ένα από τα ιστορικά κομμάτια στην disco και τα charts αφού έμεινε στο Νο 1 της Αμερικής για ένα ολόκληρο μήνα!!!

Ακολούθησαν το «I’m Coming Out» και το «It’s My Turn» χωρίς όμως να κάνουν τη θραύση που έκανε το Upside Down. Την επόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η συνεργασία της Diana Ross με τον Lionel Richie στο «Endless Love» (μουσικό θέμα από την ομώνυμη ταινία το 1981) που έμεινε στην κορυφή των αμερικάνικων charts για περισσότερο από 2 μήνες.

Έντονες όμως φήμες διαδίδονταν για την ιδιοσυγκρασία της σχέσης της Diana Ross με τον Michael Jackson τον οποίον καθοδηγούσε από το 1969. Κι ενώ ο καιρός περνούσε και οι φήμες οργίαζαν για το μέλλον της Diana Ross, στα τέλη του1981, υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την RCA για την Βόρεια Αμερική και την Capitol για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Έφτιαξε επίσης την δική της εταιρεία παραγωγής. Η διασκευή της στο «Why Do Fools Fall In Love» του Frankιe Lymon και το «Muscles» του Michael Jackson επιβεβαίωσαν την υπεροχή της στην Disco-Pop.

Το 1984 η Diana Ross τραγούδησε μια μπαλάντα-αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη της σόουλ Marvin Gaye, το «Missing You». Το 1986 γνώρισε ακόμα μία επιτυχία κατακτώντας αυτή τη φορά την κορυφή των charts της Μεγάλης Βρετανίας με το «Chain Reaction», μια παραγωγή των Bee Gees.

Ήταν πλέον κάτι το συνηθισμένο για την Diana Ross να ερμηνεύει κομμάτια που γνώριζαν επιτυχία. Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, μέσα στο 1986 η Diana Ross παντρεύτηκε έναν μεγαλοεπιχειρηματία και εφοπλιστή, καταπνίγοντας αποτελεσματικά όλα τα κουτσομπολιά που την ήθελαν να παντρευτεί τον Berry Gordy και να ξαναγυρίσει στην Motown.

Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, η Diana Ross απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα χάρις στις live εμφανίσεις της που μαγνητοσκόπησε η δισκογραφική εταιρεία Epic. Αξιοσημείωτη ήταν η εντυπωσιακή υπαίθρια συναυλία που έδωσε στο Central Park της Νέας Υόρκης την ώρα που έπεφτε καταρρακτώδης βροχή.

Η Diana Ross εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να κυκλοφορεί σποραδικά άλμπουμς και μέσα στην δεκαετία του ’90. Μερικά από αυτά το «Force Behind The Power» (1991), «Take Me Higher» (1995), καθώς και το άλμπουμ «Everyday is A New Day» (1999).

Η Ross πραγματοποίησε μια περιοδεία στην Αμερική, το καλοκαίρι του 2010. Η περιοδεία The More Today Than Yesterday: The Greatest Hits Tour ήταν αφιερωμένη στον φίλο της Michael Jackson, που πέθανε τον Ιούνιο του 2009. Ξεκίνησε στις 15 Μαΐου 2010, στην Βοστώνη, και τελείωσε στη Saratoga, στην California. Ένα μεγάλο μέρος της αμερικανικής περιοδείας, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010, κι έχει προγραμματισθεί να συνεχιστεί έως τον Μάρτιο του 2011, στο Stamford, στο Connecticut.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2011, η Recording Academy ανακοίνωσε ότι, η Diana Ross -μαζί με άλλους θρυλικούς καλλιτέχνες- έλαβε ένα ειδικό Βραβείο Grammy, το Special Merit Lifetime Achievement. Στις 23 Φεβρουαρίου 2012, η Ross ξεκίνησε την πολύ πετυχημένη της περιοδεία, More Today Than Yesterday: The Greatest Hits, στις ΗΠΑ, από το Seminole Hard Rock Hotel & Casino, στο Hollywood.

