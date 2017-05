Βιογραφία | Billy Joel 09/05/2017, 19:11 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Ο William Martin “Billy” Joel γεννήθηκε στις 9 Μαΐου του 1949.

Είναι ένας αμερικανός μουσικός- πιανίστας-τραγουδιστής και στιχουργός..! Μέχρι την κυκλοφορία του 1ου του hit με τίτλο “Piano Man,” το 1973, ο Joel είχε γίνει ο 6ος καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων και ο 3ος καλύτερος καλλιτέχνης σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες!

Ο Joel είχε Top 40 hits την 10ετία του 1970s, 1980s και 1990! Πέτυχε 33 Top 40 hits στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα είχε γράψει ο ίδιος. Έχει επίσης κερδίσει 6 βραβεία Grammy Award και έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως

Νεανικά χρόνια:

O Joel γεννήθηκε στο Bronxκαι μεγάλωσε στο Hicksville της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του γεννήθηκε στην και η μητέρα του στην Αγγλία.Οι γονείς του χώρισαν το 1960 και ο πατέρας του μετακόμισε στην Αυστρία!Ο Joel έχει & μια αδερφή,την Judith Joel, και ένα ετεροθαλή αδερφό,τον Alexander Joel. Ο πατέρας του Joel ήταν πιανίστας και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που άρχισε να μαθαίνει πιάνο σε νεαρή ηλικία.

Ενδιαφερόταν περισσότερο για την μουσική παρά για τα σπορ γι’αυτό και συχνά τον κορόιδευαν στο σχολείο του! Κατά την διάρκεια της εφηβικής του ηλικίας ο Joel έκανε επίσης μαθήματα box για να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του…! Ο Joel πήγε στο λύκειο Hicksville και θα αποφοιτούσε το 1967. Εκείνη την εποχή όμως έπαιζε πιάνο σε ένα μπαρ και την μέρα των εισαγωγικών εξετάσεων άργησε να ξυπνήσει! Έτσι άφησε το σχολείο και ξεκίνησε την καριέρα του στην μουσική!

Καριέρα:

Βλέποντας την πορεία των Beatles στο σόου ‘’The Ed Sullivan’’ Show το 1964, ο Joel αποφάσισε να ασχοληθεί ολοκληρωτικά με το τραγούδι και άρχισε να ψάχνει μια τοπική μπάντα για να κάνει τα πρώτα του βήματα. Τελικά βρήκε τους ‘’Echoes’’.Οι ‘’Echoes’’ έγινα γρήγορα δημοφιλείς στην Νέα Υόρκη, και έπεισαν τον Joel να εγκαταλείψει το λύκειο και να αφοσιωθεί στην καριέρα του!

Όταν ξεκίνησε να παίζει στο συγκρότημα ήταν μόλις 14…! Άρχισαν να ηχογραφούν το 1965 όταν ο Joel ήταν πλέον 16 ετών. Παράλληλα άρχισε να κάνει και εμφανίσεις σε βραδινά σόου.

Στα τέλη του 1965 οι ‘’Echoes’’ άλλαξαν το όνομά τους σε ‘’Emeralds’’ και αργότερα σε ‘’Lost Souls’’. Για 2 χρόνια έπαιξε ό Joel στους ‘’Lost Souls’’. Το196 άφησε το γκρουπ για να πάει στους ‘’Hassles’! Μετά από ένα χρόνο περίπου κυκλοφόρησαν το άλμπουμ ‘’The Hassles’’ το 1967, το ‘’Hour of the Wolf’’ το 1968 και άλλα 4 single τα όποια δεν πήγαν όπως περίμεναν.

Μετά την διάλυση του γκρουπ το 1969 δημιούργησε τους ‘’Attila’’ μαζί με τον ντράμερ των ‘’Hassles’’, τον Jon Small. Οι ‘’Attila’’ κυκλοφόρησαν το 1ο επώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους τον Ιούλιο του 1970 και τελικά τον Οκτώβριο διαλύθηκαν…! Ο λόγος που το συγκρότημα διαλύθηκε ήταν εξαιτίας της Elizabeth την οποία ο Joel παντρεύτηκε αργότερα!

Δίσκος ‘’Cold Spring Harbor’’:

O Joel κυκλοφόρησε τον 1ο του προσωπικό δίσκο το 1971 με τίτλο ‘’Cold Spring Harbor’’ Τα τραγούδια “She’s Got a Way” και ‘’Everybody Loves You Now” δεν ξεχώρισαν ιδιαίτερα μέχρι την επανακυκλοφορία τους σε live άλμπουμ του 1981…!

Δισκογραφικά βήματα(Columbia)1973–1976:

Το 1973 κυκλοφορεί το τραγούδι ‘’Piano Man’’ που συμπεριλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο. Το τραγούδι κατάφερε να φτάσει στην 25η θέση του Billboard Hot 100.

Το 1974 κυκλοφορεί άλλον ένα δίσκο με τίτλο ‘’Streetlife Serenade’’ ενώ 2 χρόνια αργότερα τον δίσκο ‘’Turnstiles’’ …!

Λίγα χρόνια μετά κυκλοφορεί το τραγούδι “The Entertainer” που κατακτά την 34η θέση των chart!

Ξεχώρισε το hit “Say Goodbye to Hollywood” σε παραγωγή του Ronnie Spector.

Επίσης από τον ίδιο δίσκο ξεχώρισε & το τραγούδι “New York State of Mind”.

Στην συνέχεια ο Joel αλλάζοντας εταιρεία παραγωγής κυκλοφορεί και άλλα άλμπουμ,οι ονομασίες των οποίων είναι : ‘’The Stranger’’, ‘’52nd Street’’,’’ Glass Houses’’, ‘’The Nylon Curtain’’, ‘’An Innocent Man’’, ‘’Storm Front’’, ‘’River of Dreams’’ και River of Dreams (το οποίο ήταν και το τελευταίο studio album που κυκλοφόρησε)!

Δισκογραφία:

Studio Albums:

Cold Spring Harbor (1971)

Piano Man (1973)

Streetlife Serenade (1974)

Turnstiles (1976)

The Stranger (1977)

52nd Street (1978)

Glass Houses (1980)

The Nylon Curtain (1982)

An Innocent Man (1983)

Storm Front (1989)

River of Dreams (1993)

River of Dreams (2001)

Live Albums:

Songs in the Attic (1981)

Kohliept (1987)

2000 Years: The Millennium Concert (2000)

12 Gardens Live (2006)

Live at Shea Stadium: The Concert (2011)

Συλλογές:

Billy Joel Box Set (1980)

Greatest Hits Volume I and II (1985)

Starbox (1988)

Souvenir: The Ultimate Collection (1989)

A Voyage on the River of Dreams (1994)

Greatest Hits Volume III (1997)

The Ultimate Collection (2000)

The Essential Billy Joel (2001)

Piano Man: The Very Best of Billy Joel (2004)

My Lives (2005)

The Hits (2010)

She’s Always A Woman – Lovesongs (2011)

