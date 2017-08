Βιογραφία | Belinda Carlisle 17/08/2017, 11:14 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Η Μπελίντα Τζο Κουρζέσκι Καρλάιλ, γνωστότερη ως Μπελίντα Καρλάιλ (Αγγλ. Belinda Carlisle) (17 Αυγούστου, 1958) είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Στην τριαντάχρονη καριέρα της η Καρλάιλ γεύτηκε δυο φορές την επιτυχία. Πρώτα το 1981 ως frontwoman του 5μελούς γυναικείου συγκροτήματος The Go-Go’s (το πρώτο θηλυκού γένους με μέλη που έγραφαν τα δικά τους τραγούδια και έπαιζαν μόνες τους μουσικά όργανα στην ιστορία της μουσικής) με τον πανκ ποπ δίσκο Beauty And The Beat που καρφώθηκε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Billboard καθώς και το 1987 με το δίσκο “Heaven On Earth” και το single “Heaven Is A Place On Earth” που έγινε παγκόσμια επιτυχία και νούμερο 1 σε Αμερική κι Ευρώπη. Η Καρλάιλ τον Ιούνιο του 2010 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της Lips Unsealed που έγινε μπεστ σέλερ και απέσπασε θετικές κριτικές.

Επιτυχία με το συγκρότημα The Go-Go’s

Η Καρλάιλ μαζί με τη Τζέιν Γουίντλιν δημιούργησε το 1978 το συγκρότημα Go-Go’s το οποίο έμελλε να γίνει ένα απ’ τα θρυλικότερα αμερικάνικα γυναικεία γκρουπς όλων των εποχών, καθώς αποτέλεσε το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει την κορυφή του Billboard. Χρόνια αργότερα το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε το ντεμπούτο των Go-Go’s στους 500 καλύτερους δίσκους όλων των εποχών. Το συγκρότημα έκανε πωλήσεις άνω των 7 εκατομμυρίων παγκοσμίως. Μετά από 3 επιτυχημένους δίσκους και πολλές καταχρήσεις το συγκρότημα διαλύθηκε το 1985 κι η Καρλάιλ έθεσε ως στόχο την σόλο καριέρα. Πρώτα όμως έπρεπε να αποβάλλει τις βλαβερές συνήθειες που είχε αποκτήσει παράλληλα με την επιτυχία του γκρουπ. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά την είχαν κάνει να χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Σόλο Καριέρα

Το 1986, μια ανανεωμένη Καρλάιλ κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο “Belinda”. Η αλλαγή ήταν γενική τόσο στην εμφάνιση της, όσο και στην επιλογή υλικού για το δίσκο. Η άλλοτε παχουλή τραγουδίστρια εμφανίστηκε αδυνατισμένη και όμορφη όσο ποτέ, ενώ για τη νέα της δουλειά είχε αφαιρέσει το σκληρό ήχο των Go-Go’s και το αποτέλεσμα ήταν ένας αξιοπρεπής δίσκος κιθαριστικής ποπ. Το πρώτο σινγκλ “Mad About You” σκαρφάλωσε στο #3 του Billboard, αλλά δεν κατάφερε να’ χει ανάλογη επιτυχία και στην Ευρώπη, ακολούθησαν τα σινγκλ “Ι Feel The Magic”, “Band Of Gold” και “Since You’ve Gone”.

Η παγκόσμια επιτυχία ήρθε όμως το 1987 με τον πλατινένιο δίσκο Heaven On Earth και το single “Heaven Is A Place On Earth” που πήγε στο #1 σε Αμερική, Μ. Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες. Ακολούθησαν άλλα τέσσερα σινγκλ, το “I Get Weak” έφτασε στο #2 του Billboard και #10 στην Αγγλία καθώς και τα “Circle In The Sand” (US #7, UK #4) και “I Feel Free” (US #88)(διασκευή του ομώνυμου κομματιού των Cream του Έρικ Κλάπτον).

Το Runaway Horses του 1989 συνέχισε την επιτυχία του Heaven On Earth κι έβγαλε 6 singles. To πρώτο single “Leave A Light On”, στο οποίο συμμετέχει με κιθαριστικό σόλο ο Τζωρτζ Χάρισον των Beatles, έφτασε στο #11 του Billboard και στο #4 στην Αγγλία. Από τα σινγκλ που ακολούθησαν αξιοσημείωτα είναι το “La Luna” (UK #36), το “(We Want) The Same Thing” (UK #6) και το “Summer Rain” (US #30, UK #3).

To 1991 η Καρλάιλ επέστρεψε με το Live Your Life Be Free ένας δίσκος με τον οποίο έγινε κατανοητό ότι η έλλειψη προώθησης της τραγουδίστριας απ’ την εταιρία της στην Αμερική είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν δραματικά οι πωλήσεις της. Στην Ευρώπη η επιτυχία συνεχίστηκε με το πρώτο και ομώνυμο με το δίσκο σινγκλ “Live Your Life Be Free” που έφτασε στο νούμερο 12 της αγγλικής λίστας επιτυχιών. Το άλμπουμ αυτό έβγαλε άλλα 4 singles τα “Do You Feel Like I Feel?”, “Half The World”, “I Plead Insanity” και “Little Black Book”.

To 1993 η Καρλάιλ άλλαξε ρότα με ένα δίσκο με πιο σκληρό ήχο, με τον οποίο επέστρεψε στις ροκ της ρίζες. To Real όμως ξένισε το κοινό της και παρά την επιτυχία του πρώτου σινγκλ (It’s Too Real) Big Scary Animal (UK #12), δεν πούλησε ικανοποιητικά. Ο δίσκος έβγαλε άλλο ένα σινγκλ το “Lay Down Your Arms”. Εκείνη την περίοδο η Καρλάιλ απέκτησε ένα γιό και την επόμενη χρονιά μετά το σεισμό του Νόρθριτζ η τραγουδίστρια έφυγε με την οικογένειά της απ’ το Λος Άντζελες για να εγκατασταθεί στη γαλλική επαρχία όπου ζει μέχρι και σήμερα.

Το 1996 η τραγουδίστρια επέστρεψε με άλλον ένα επιτυχημένο και πιο ώριμο δίσκο το A Woman And A Man, o οποίος έβγαλε 4 σινγκλ εκ των οποίων τα δύο “In Too Deep” και “Always Breaking My Heart” μπήκαν στο top 10 της Μ. Βρετανίας και πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Ακολούθησε το “Love In the Key of C” που έφτασε στο #20 στη Μεγάλη Βρετανία και το “California” στο οποίο συμμετέχει ο Μπράιαν Γουίλσον των Beach Boys ήταν το τέταρτο σινγκλ και πήγε στο #31 στην Αγγλία. Λόγω της επιτυχίας του A Woman And A Man στην Ευρώπη, ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1997 και στην Αμερική, χωρίς να κάνει ιδιαίτερη επιτυχία.

Από το 1997 και μετά η Καρλάιλ ασχολήθηκε κυρίως με την επανένωση των Go-Go’s, ενώ έκανε γυμνή φωτογράφηση στο Playboy. Επί σειρά 10 ετών δεν κυκλοφόρησε καινούργιο υλικό, μέχρι και το 2007, δέκα χρόνια περίπου μετά τον 6ο της δίσκο. Τη χρονιά εκείνη κυκλοφόρησε το γαλλόφωνο “Voila” ένα δίσκο γεμάτο διασκευές θρυλικών γάλλων τραγουδιστών όπως Εντίθ Πιαφ, Σερζ Γκενσμπούργκ και Ζακ Μπρελ. Ο δίσκος λατρεύτηκε απ’ τους κριτικούς οι οποίοι την θεώρησαν την πιο ώριμή της δουλεία. Στο δίσκο αυτό συμμετείχαν ο Μπράιαν Ίνο και η Νατάσα Άτλας.

Στις 11 Αυγούστου 2011, έλαβε, ως μέλος των Go-Go’s, αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ.

Προσωπική ζωή

Η Καρλάιλ είναι παντρεμένη από το 1986 με το γιο του ηθοποιού Τζέιμς Μέισον, Μόργκαν κι έχουν ένα γιο τον Τζέιμς Ντιουκ Μέισον.

Δισκογραφία:

Στούντιο Άλμπουμ

Με το συγκρότημα Go-Go’s

Beauty and the Beat (1981)

Vacation (1982)

Talk Show (1984)

God Bless the Go-Go’s (2001)

Σόλο

Belinda (1986)

Heaven on Earth (1987)

Runaway Horses (1989)

Live Your Life Be Free (1991)

Real (1993)

A Woman and a Man (1996)

Voilà

Ανθολογίες με το συγκρότημα Go-Go’s

Greatest (1990)

Return to the Valley of the Go-Go’s (1994)

VH1 Behind the Music: Go-Go’s Collection (2000)

Ανθολογίες

The Best of Belinda – Volume 1 (1992)

A Place on Earth – The Greatest Hits (1999)

The collection (2002)

