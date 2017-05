Βιογραφία | Adele 05/05/2017, 16:21 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Η Adele Laurie Blue Adkins γνωστή ως Adele γεννήθηκε στις 5 Μαϊου 1988. Είναι αγγλίδα τραγουδίστρια & στιχουργός.

Το 2006 της έγινε πρόταση από την δισκογραφική εταιρεία XL Recordings, αφού ένας φίλος της είχε ανεβάσει ένα demo της στο MySpace…Την επόμενη χρονιά κέρδισε ένα βραβείο στα Brit Awards αλλά και το βραβείο BBC Sound of 2008. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το 1ο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο ‘’19’’.

Το άλμπουμ έγινε 4 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο & 2 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες! Στα Grammy Awards το 2009 συγκέντρωσε τα βραβεία Best New Artist & Best Female Pop Vocal Performance . Το 2ο προσωπικό της άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 2011.

Με το συγκεκριμένο άλμπουμ η Adele κατάφερε να κερδίσει 6 βραβεία στα Grammt Awards ανάμεσά τους και Album of the Year. Κατάφερε να ξεπεράσει το ρεκόρ και να γίνει η 1η γυναίκα τραγουδίστρια που κέρδισε τόσα βραβεία μέσα σε ένα βράδυ !

Τα βραβεία που συγκέντρωσε για το άλμπουμ ‘’21’’ δεν ήταν μόνο αυτά… Κέρδισε ακόμα 2 Brit Awards & 3 American Music Awards!

Το ‘’21’’ έγινε 15 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το άλμπουμ της κατάφερε να μείνει στην 1η θέση για πολλές εβδομάδες καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 1985… Για το άλμπουμ της αυτό έγινε πολυάριθμες αναφορές στο Guinness Book Of World Records. Είναι η 1η τραγουδίστρια που έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκου μέσα σε 1 χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο !

Από το ‘’21’’ τα 2 πρώτα single που ξεχώρισαν ήταν τα “Rolling in the Deep” και “Someone Like You” !

Η Adele κατάφερε να είναι η 1η τραγουδίστρια που είχε 2 τραγούδια στο Top 5 τόσο στο chart, UK Official Singles Chart όσο και στο chart, Official Albums Chart.

To 3o της single από το άλμπουμ ‘’21’’ ήταν το “Set Fire to the Rain” !

Καριέρα:

1998-2006 :

Η Adele γεννήθηκε στο Tottenham, στο νότιο Λονδίνο από την νεαρή ανύπαντρη μητέρα της την Penny Adkins. Άρχισε να τραγουδάει από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Είχε επηρεαστεί πολύ από το συγκρότημα Spice Girls . Όταν η Adele έγινε 9 χρονών μετακόμισε με την μητέρα της στο Brighton. 2 χρόνια ξαναμετακόμισαν…αυτή τη φορά στο Brixton ! Από την τελευταία της μετακόμιση εμπνεύστηκε τα τραγούδια του 1ο της προσωπικού δίσκου & συγκεκριμένα του τραγουδιού “Hometown Glory”.

2006-2012 :

Το 2006 άρχισε επίσημα η καριέρα της Adele στο τραγούδι κυκλοφορώντας τον 1ο της προσωπικό δίσκο ‘’19’’. Η επιτυχία δεν άργησε να έρθει με την κυκλοφορία του 1ο της άλμπουμ. Ξεχώρισε για τις φωνητικές της ικανότητες, κέρδισε αμέτρητα βραβεία και κατάφερε να παραμείνει στα charts για πολλές εβδομάδες ξεπερνώντας ρεκόρ πολλών καλλιτεχνών. Η επιτυχία της όμως δεν σταμάτησε, μέχρι σήμερα συνεχίζει να σαρώνει τόσο τα βραβεία όσο και τις πρώτες θέσεις των charts !

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας η Adele έκανε μία επιστροφή την οποία κανείς δεν προέβλεψε. Τέλη Οκτωβρίου του 2015 κυκλοφόρησε το “Hello”, single που ξεπέρασε σε λιγότερο από 5 μήνες το 1 δις προβολές.

Στα μέσα Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το τρίτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο 25.

Δισκογραφία:

19 (2008)

21 (2011)

25 (2015)

Λίστα με υποψηφιότητες και βραβεία που έχει κερδίσει η Adele.

Πηγές: www.wikipedia.org

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Χριστίνα Κωσταβάρα / Κατερίνα Γκίνη