Μιχάλης Χατζηγιάννης | Ποια είναι τα αγαπημένα του τραγούδι αυτό το καιρό; 29/07/2017, 14:31 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Τι ακούει συνέχεια ο αγαπημένος καλλιτέχνης;

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μέσα από το αυτοκίνητο του μας αποκαλύπτει ποια είναι τα πέντε τραγούδια που του αρέσει να ακούει αυτό το διάστημα.

Με το παρακάτω βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι της δισκογραφικής του οικογένειας, Cobalt Music, μαθαίνουμε τι ακούει αυτό το καιρό ο Μιχάλης Χατηζγιάννης.

Πάμε να δούμε!

5 Duran Duran – Come Undone

4 Coldplay – Hymn For The Weekend

3 Kaleo – Way Down We Go

2 LP – Suspicion

1 Ed Sheeran – Galway Girl