“Μάτια Μου”| Οι TAG και ο MIKE σε μια νέα εκδοχή του δημοφιλούς τραγουδιού! 10/03/2018, 12:50 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

TAG και MIKE διασκευάζουν μια μεγάλη επιτυχία!

Οι TAG με τον ταλαντούχο ράπερ Mike ενώνουν τις δυνάμεις τους με την EveryDay και δημιουργούν μαζί μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για την αξία του να είσαι αληθινή κάθε μέρα!

Ποιο είναι το motto τους; You are perfect anyway. Stay #RealEveryDay.

Έχοντας στο πλευρό τους πάντα τον Γιώργο Θεοφάνους και την Panik Records μας αναδεικνύουν την ήδη αγαπημένη επιτυχία “Μάτια Μου” σε μία νέα fresh εκδοχή, που είναι σίγουρο πως θα αγαπηθεί.

Η νέα επιτυχία παίρνει μορφή μέσα από μία ιστορία αγάπης σκηνοθετημένη από τον John Sigala και τη βλέπουμε αποκλειστικά στο PanikRecordsTube!