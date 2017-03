Μάρω Λύτρα: Έτοιμη για νέες εμφανίσεις και «εκπλήξεις»! 11/03/2017, 17:13 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Επιστροφή στις πίστες για την Μάρω Λύτρα.

Η Ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια που τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως νοσοκόμα σε ιδιωτική κλινική στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στον Καναδά, είναι έτοιμη να πιάσει ξανά το μικρόφωνο.

Την επιστροφή της στις πίστες αποκάλυψε η ίδια μέσω της σελίδας της στο Facebook, ενώ δημοσίευσε και τη σχετική αφίσα για την επερχόμενη εμφάνιση της στο «Mythos Live Stage» συνοδευόμενη από το εξής μήνυμα: «I’m expecting all my friends to come and join me on my live show Friday March 24 it will be a beautiful evening filled with surprises as you have never seen me before. I will open my heart and soul finally performing what represents me . Can’t wait to see you there to see my english and greek repertoire . The real Maro joined by my great friends and fellow musicians. Thank you Dimo for seeing deeper in my soul and presenting this opportunity to me.Thank you Mythos yet again “no place like home” you always were always will be. See you all there (Περιμένω όλους τους φίλους μου να έρθουν στο λαιβ μου την Παρασκευή 24 Μαρτίου, θα είναι μία όμορφη βραδιά γεμάτη εκπλήξεις που ποτέ δεν έχετε ξαναδεί από μένα. Θα ανοίξω την καρδιά και την ψυχή μου και θα παρουσιάσω ότι με αντιπροσωπεύει. Ανυπομονώ να σας δω εκεί και να παρακολουθήσετε το αγγλικό και ελληνικό μου ρεπερτόριο. Η αληθινή Μάρω συνοδεύεται από τους καλούς μου φίλους και τους συναδέλφους μουσικούς. Σε ευχαριστώ Δήμο που βλέπεις βαθύτερα στην ψυχή μου και μου δίνεις αυτή την ευκαιρία. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά Mythos ‘’δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου” όπως ήσουν και θα είσαι πάντα. Θα σας δω όλους εκεί».

