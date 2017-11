Οι Marcus and Martinus κυκλοφορούν στις 17/11 το νέο τους δίσκο! 07/11/2017, 19:06 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

H μεγάλη στιγμή για τους Fans των Marcus & Martinus έφτασε! Ο νέος δίσκος είναι γεγονός!

Μετά τις εκρηκτικές εμφανίσεις στην Αθήνα για την «Μέρα Θετικής Ενέργειας by Amita Motion» και το «MAD TV» το δίδυμο που προκαλεί παροξυσμό στους θαυμαστές και τις θαυμάστριες επιστρέφει με νέο ολοκληρωμένο album και διάθεση για ατελείωτο χορό.

Με σχεδόν 5 εκατομμύρια Fans σε Instagram, Musical.ly και Vevo / YouTube σε συνδυασμό, με την σκανδιναβική εφηβική αισθητική οι Marcus & Martinus βρίσκονται ένα βήμα πριν να γίνουν το επόμενο μεγάλο πανευρωπαϊκό teen φαινόμενο! Μετά την αρχική τρέλα που δημιούργησαν σε όλη την περιοχή των σκανδιναβικών χωρών το περασμένο έτος, οι M&M έχουν τους τελευταίους μήνες επεκτείνει την φήμη τους σε νέα εδάφη – δημιουργώντας πανδαιμόνιο όταν επισκέπτονται χώρες σε όλη την Ευρώπη, από τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Αυστρία μέχρι την Πολωνία και την Ελλάδα.

O νέος δίσκος που κυκλοφορεί ονομάζεται Moments και μετρά ήδη 4 τεράστιες επιτυχίες με singles όπως τα “Like It Like It” (featuring Silentó) “First Kiss”, “Dance with You” και “Make You Believe in Love”. Επίσης περιλαμβάνει το ολοκαίνουργιο hit single που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο “One Way Flight” και τα νούμερα στις streaming πλατφόρμες προκαλούν ίλιγγο…

Θα κυκλοφορήσει σε CD & Deluxe CD.

Δείτε το εξώφυλλο του άλμπουμ: