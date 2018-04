MadWalk 2018| Δείτε όλες τις εμφανίσεις του λαμπερού show μόδας και μουσικής! 16/04/2018, 13:53 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Το MadWalk 2018 προβλήθηκε στην τηλεόραση!

To MadWalk by Serkova, το μοναδικό Fashion Music Project πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας!

Μόδα, μουσική, εξαιρετικά acts, πρωτότυπες εμφανίσεις και παρουσιαστές τον frontman του αγαπημένου συγκροτήματος Μέλισσες, Χρήστο Μάστορα και την “Fashion IT” girl, Μαίρη Συνατσάκη ήταν τα συστατικά για την επιτυχημένη συνταγή του πολυαναμενόμενου event.

Από το πιο fashionable event της χρονιάς, δεν θα μπορούσε να λείπει η Serkova που με την απαλή βελούδινη γεύση της και τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της, απογείωσε τη βραδιά.

Δείτε τα επίσημα videos και όλα τα catwalks της βραδιάς:

Έναρξη: Μαίρη Συνατσάκη & Χρήστος Μάστορας – Bang Bang (My baby shot me down)

Vassilis Zoulias: Σμαράγδα Καρύδη – Έλα πάρε μου τη λύπη

BSB: Claydee & Jenn Morel – Licky

GALANU: Ευρυδίκη & Τζώρτζια – Πόσο λίγο με ξέρεις

Pepe Jeans London: 719, Josephine, Konnie Metaxa – Wannabe

Apostolos Mitropoulos: Aisel – X My Heart

Christina Zafeiriou: Έλλη Κοκκίνου – Get this party started

The Mini Design Lab: Θοδωρής Μαραντίνης & Ανδριάννα Μπάμπαλη – Spell

BSB Charity Act: Γιάννα Τερζή – Όνειρό μου

Stelios Koudounaris: Ρένα Μόρφη a.k.a Σούλη Ανατολή – Amado Mio

Axel: Otherview & Θωμαή Απέργη – Havana

Madame Shou Shou: Demy – Να με θυμάσαι

Yvonne Bosnjak: Ντορέττα Παπαδημητρίου – New Rules

Hug act by Noxzema: Αναστάσιος Ράμμος & Δανάη Παππά: One Love/ Αν με δεις να κλαίω

Dimitris Petrou: Σάκης Ρουβάς – Εγώ στα έλεγα

Vrettos Vrettakos: Ελένη Φουρέιρα – Gigi in Paradisco

String Demons – Bad Romance

Φινάλε: Μέλισσες – Είμαι Αλλού

