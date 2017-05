“Lust for life” | Δείτε το νέο video clip της Lana Del Rey και του The Weeknd! 23/05/2017, 15:43 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Κυκλοφόρησε το νέο τους video clip.

Ύστερα από τη πρώτη επιτυχημένη τους συνεργασία στο “Prisoner” αλλά και στη συνεχία με το “Stargirl”, η Lana Del Rey και ο The Weeknd συνεργάστηκαν στο ιδιαίτερο “Lust for life”.

Το “Lust of life” θα συμπεριληφθεί στο πέμπτο και ομότιτλο δίσκο της Lana Del Rey. Το “Lust for life” φέρει τις υπογραφές των Lana Del Rey, The Weeknd, Rick Nowels και Max Martin.

Στο ατμοσφαιρικό video clip που έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/5, βλέπουμε την Lana Del Rey αρχικά να ερμηνεύει το τραγούδι και στη συνέχεια να ανεβαίνει μία σκάλα που την οδήγει στο γράμμα “H” (hollywood) όπου βρίσκεται ο The Weeknd. Το video clip σκηνοθέτησε ο Clark Jackson, ο οποίος επιμελήθηκε και το video clip του “Love”.

Δείτε το: