“Looking For An Answer” | Το πρώτο single των Linkin Park μετά το θάνατο του Chester Bennington! 31/10/2017, 19:49 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Chester Bennington.

Στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Bowl μία συναυλία-αφιέρωμα στον Chester Bennington. Αυτή ήταν και η πρώτη ζωντανή εμφάνιση των Linkin Park μετά το θάνατο του Chester Bennington.

Στη συγκινητική βραδιά οι Linkin Park μοιράστηκαν τη σκηνή με τους παρακάτω καλλιτέχνες:

Blink-182

Jonathan Davis των Korn

M. Shadows και Synyster Gates των Avenged Sevenfold

Ryan Key των Yellowcard

Oliver Sykes των Bring Me the Horizon

Kiiara

Daron Malakian και Shavo Odadjian των System of a Down

Adrian Young, Tony Kanal και Tom Dumont των No Doubt

Zedd

Ryan Shuck και Amir Derakh των Dead By Sunrise

Machine Gun Kelly

Echosmith

Takahiro Moriuchi των One Ok Rock

Gavin Rossdale of Bush

Alanis Morissette

Steve Aoki

Bebe Rexha

Jeremy McKinnon των A Day To Remember

Deryck Whibley and Frank Zummo των Sum 41

Steven McKellar των Civil Twilight

Ilsey Juber

Κατά τη διάρκεια της συναισθηματικά φορτισμένης βραδιάς το συγκρότημα παρουσιάστηκε ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Looking For An Answer” γραμμένο από τον Mike Shinoda, το οποίο ερμηνεύσε με τη συνοδεία του πιάνου.

Βρείτε το τραγούδι εδώ:

Ολόκληρη η βραδιά εδώ: