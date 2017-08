“Look what you made me do” | Το νέο σκοτεινό και εντυπωσιακό video clip της Taylor Swift! 28/08/2017, 20:17 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Η Taylor Swift θέτει το πήχη ψηλά ξανά.

Η Taylor Swift για ακόμα μία φορά μας εντυπωσιάζει κυκλοφορόντας το video clip του ολοκαίνουργιο single της με τίτλο “Look what you made me do”.

Το video clip έκανε πρεμιέρα κατά διάρκεια των MTV Video Music Awards 2017 και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια views.

Στα 4:15 λεπτά που έχει διάρκεια το video clip θα δείτε την τραγουδίστρια σε μια μπανιέρα γεμάτη διαμάντια, να κάθετε σε έναν θρόνο και να την πλησιάζουν φίδια, να τρακάρει οδηγώντας ένα ακριβό αυτοκίνητο κρατώντας ένα βραβείο grammy, να κάνει κούνια μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί αλλά και να τραγουδάει έχοντας από κάτω παλιούς εαυτούς της από video clip αλλά και ζωντανές εμφανίσεις της.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Taylor Swift ξέρει πως να κάνει comeback.

Δείτε το: