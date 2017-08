Η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους DJs στον κόσμο για το 2017| Ποιος βρίσκεται στην κορυφή; 10/08/2017, 17:29 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ο DJ που βρίσκεται στην κορυφή, κερδίζει για πέμπτη συνεχή χρονιά την κορυφαία θέση της λίστας!

Το Forbes δημοσιεύει για ακόμη μία χρονιά τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους DJs παγκοσμίως και τα ονόματα που συναντάμε σε αυτή είναι πολύ μεγάλα!

Ο Calvin Harris βρίσκεται για άλλη μια φορά, την πέμπτη συνεχή, στην κορυφή της λίστας με το εντυπωσιακό ποσό των 48.5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Η προηγούμενη χρονιά ήταν πολύ επιτυχημένη για τον Calvin Harris αρχής γενομένης από το smash single “This is what you came for” με τη Rihanna που κυριάρχησε το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, τα singles “My Way” και “Hype” μπήκαν στο Top40 της Αγγλίας. Τέλος, και το πρόσφατο album που κυκλοφόρησε “Funk Wav Bounces Vol. 1” έφτασε μέχρι το No2 των charts.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Tiesto με 39 εκατομμύρια δολάρια κυρίως λόγω του αστρονομικού αριθμού των 134 shows που έκανε παγκοσμίως.

Στην τρίτη θέση οι Chainsmokers που μπαίνουν για πρώτη φορά στηλίστα και δεν τα έχουν πάει καθόλου άσχημα θα λέγαμε.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα του Forbes παρακάτω:

1. Calvin Harris ($48,500,000)

2. Tiesto ($39,000,000)

3. The Chainsmokers ($38,000,000)

4. Skrillex ($30,000,000)

5. Steve Aoki ($29,500,000)

6. Diplo ($28,500,000)

7. David Guetta ($25,000,000)

8. Marshmello ($21,000,000)

9. Martin Garrix ($19,500,000)

10. Zedd ($19,000,000)