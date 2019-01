Light: Ο ράπερ που ακούει φανατικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού έφτασε το όνομα του Light, του πιο ταλαντούχου και επιτυχημένου ράπερ της χώρας μας, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι ακούει συνέχεια τα τραγούδια του και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να… συνεργαστούν!

Ο άσος του NBA γιόρτασε με ένα από τα hit singles του ράπερ και την πρόσφατη νίκη της ομάδας του, των Bucks, επί των Pistons. «Είναι ο Light, ο νούμερο ένα ράπερ στην Ελλάδα και καλός μου φίλος», είπε στα αμερικάνικα media, κάνοντας δηλώσεις για το παιχνίδι.

Οι δηλώσεις:

“It’s fun to have nights like this. Everybody can contribute, and everybody has energy and plays hard.” pic.twitter.com/fqIOlioL70

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019