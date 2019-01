“Land Of The Free”| Οι The Killers μόλις κυκλοφόρησαν το ολοκαίνουργιο single τους!

Οι The Killers μόλις κυκλοφόρησαν το ολοκαίνουργιο single τους με τίτλο “Land Of The Free” με ένα βίντεο σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Spike Lee.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο studio τους Battle Born Studios στο Las Vegas, σε παραγωγή του Jacknife Lee.

Το βίντεο κλιπ είναι εμπνευσμένο από τα τρέχοντα γεγονότα και τις πρόσφατες εθνικές τραγωδίες, ενώ γυρίστηκε στα τέλη του 2018 ταξιδεύοντας στα σύνορα ΗΠΑ / Μεξικού με πλάνα από οικογένειες μεταναστών καθώς έκαναν το δρόμο τους προς τη «γη της ελευθερίας» (land of the free).