Junior Music Stars| Όλα όσα συνέβησαν στον ημιτελικό| Ποια ομάδα κατάφερε να επικρατήσει; 07/02/2017, 18:49 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Η ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό είναι…

Το «Junior Music Stars» έφθασε στον ημιτελικό όπου συναντήθηκαν μουσικά και τα 16 παιδιά.

Τα 16 μικροί καλλιτέχνες διαγωνίστηκαν με τον πιο ζεστό και ευχάριστο τρόπο σε τραγούδια και μουσικές από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο Γιώργος Θεοφάνους μαζί με τους δασκάλους: Ευγενία Μανωλίδου, Ευρυδίκη, Γιάννη Βαρδή και Νίκο Βουρλιώτη ενθουσιάζονται με τα μικρά ταλέντα.

Αναλυτικά τα τραγούδια:

1. ΖΕΝΙΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ) : PROBLEM- ARIANA GRANDE

2. ΝΙΚΟΣ ( ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) : ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

3. ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ) : I WAS HERE – BEYONCE

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΤΡΑΜΣ): 5η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

5. ΓΙΩΡΓΟΣ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): ΦΕΥΓΩ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

6. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): WITHOUT YOU – MARIAH CAREY

7. ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΚΛΑΡΙΝΟ): Σ’ ΑΓΑΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΑ

8. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): GRENADE – BRUNO MARS

9. ΕΙΡΗΝΗ (ΒΙΟΛΙ): CZARDAS – VITTORIO MONTI

10. ΑΝΤΡΕΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): ΙΣΩΣ ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ

11. ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΝΟΝΑΚΙ) SEHNAZ LONGA

12. ΑΝΔΡΕΑΣ(ΛΥΡΑ) ΠΑΤΡΙΔΑ Μ ΑΡΑΕΥΩ ΣΕ

13. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): DON’T LET ME DOWN – CHAINSMOKERS FT DAYA

14. ΠΕΡΙΚΛΗΣ(ΚΙΘΑΡΑ) EUROPA -CARLOS SANTANA

15. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ): HAPPY – PHARELL WILLIAMS

16. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΙΑΝΟ) BLUE BOSSA

Στο backstage μαζί με την οικογένεια των παιδιών ήταν πάντα η γλυκιά Αντωνία Καλλιμούκου.

Η βραδιά έκλεισε με την ανακοίνωση της νικήτριας ομάδας που περνάει στον τελικό. Με μικρή διαφορά αφού το τελικό σκορ ήταν 142 – 144, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Ευρυδίκης και του Νίκου Βουρλιώτης.