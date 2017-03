Βιογραφία | Jon Bon Jovi 02/03/2017, 19:20 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Ο Jon Bon Jovi γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962 στο Perth Amboy.

Έχει δυο αδερφούς τον Anthony και τον Matthew. Ο πατέρας είχε καταγωγή από την Σικελία και την Σλοβακία και η μητέρα του γερμανική και ρώσικη καταγωγή!

Περνούσε τα καλοκαίρια του στην Pennsylvania μαζί με τους παππούδες του και δούλευε ως πωλητής εφημερίδων! Ο Jon πήγε στο λύκειο St. Joseph, στο Metuchen του New Jersey. Αργότερα μεταφέρθηκε στο λύκειο Sayreville War Memorial του New Jersey!

Ο Jon πέρασε την εφηβική του ηλικία με αρκετές μουσικές δραστηριότητες και κατέληξε να παίζει σε τοπικές μπάντες μαζί με τους φίλους του και με τον ξάδελφο του Tony Bongiovi, που ήταν ιδιοκτήτης του γνωστότερου στούντιο ηχογραφήσεων που ονομαζόταν ”The Power Station” στην Νέα Υόρκη!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πρώτες ηχογραφήσεις του να έχουν μεγάλη επιτυχία, δεν συνέβαινε όμως το ίδιο και με τους βαθμούς του! Όταν ο Jon έγινε 16 άρχισε να παίζει μουσική σε διάφορα clubs.

Ήταν λίγο καιρό πριν αρχίσε να κάνει παρέα με τον πιανίστα David Bryan που έπαιζε μαζί του τραγούδια σε ρυθμούς ten-piece και blues και η μπάντα τους ονομαζόταν Atlantic City Expressway! Ο Jon συνεργάστηκε με τις μπάντες: The Rest, The Lechers και με τους: John Bongiovi και Wild Ones!

Το 1980 όταν ο Meco βρισκόταν στο στούντιο του ξάδερφου του, Tony Bongiovi και ηχογραφούσε το τραγούδι Christmas in the Stars ο Tony σύστησε τον Jon για το τραγούδι ”R2-D2 We Wish You A Merry Christmas”

Αυτό το τραγούδι αποτέλεσαι την πρώτη προσωπική του ηχογράφηση! Ο Jon ηχογράφησε ακόμα ένα τραγούδι το ”Runaway”, ένα από τα πολλά τραγούδια που έγραψε στα ταξίδια που έκανε με το λεωφορείο από το Sayreville στο στούντιο ”The Power Station”!

Ο Jon επισκέφθηκε τον ροκ ραδιοφωνικό σταθμό ”The Apple” στην Νέα Υόρκη! Μίλησε κατευθείαν με τον διευθυντή του σταθμού John Lassman, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον για το τραγούδι ”Runaway” για να συμπεριληφθεί σε μια συλλογή του σταθμού με τραγούδια από τοπικούς καλλιτέχνες!

Οι μουσικοί που βοήθησαν για την ηχογράφησει του “Runaway” ήταν ο κιθαρίστας Tim Pierce, ο πιανίστας Tim Pierce, ο ντράμερ Frankie LaRocka και ο μπασίστας Hugh McDonald!

Το 1983 ο Jon απέκτησε το δισκογραφικό του συμβόλαιο από την εταιρία Mercury, η οποία προμόταρε το γνωστό πλεόν hit ”Runaway! Τότε ο Jon σε συνεννόηση με τους Richie Sambora, David Bryan, Tico Torres και Alec John Such αποφάσισαν να φτιάξουν την δική τους μπάντα!

Μετά από ψάξιμο και προτάσει αρκετών ονομάτων κατέληξαν να ονομάσουν το γκρουπ τους “Bon Jovi”!

To 1989 σταματώντας στο Λος Άντζελες στα πλαίσια του New Jersey tour ο Jon πήγε κρυφά ταξίδι στο Λας Βέγκας και παντρεύτηκε την αγαπημένη του από το λύκειο Dorothea Hurley τον Απρίλιο του 1989 στο Graceland Wedding Chapel του Λας Βέγκας!

Έκαναν 4 παιδιά! Τα ονόματά τους είναι: Stephanie Rose, Jesse James Louis, Jacob Hurley, και Romeo Jon! Το 2004 έγινε ιδρυτής της ομάδας Philadelphia Soul στο Arena Football League!

Το 2011 εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να αγοράσει το 15% της the Atlanta Falcons για 15 εκατομμύρια δολλάρια!!!

BON JOVI GROUP

Τον Οκτώβριο του 1984 οι Bon Jovi άνοιξαν την συναυλία των Kiss στο Queens Hall! Με την βοήθεια του μάνατζέρ τους Doc McGhee το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο ”Bon Jovi” κυκλοφόρησε στις 21 Ιανουαρίου του 1984! Το άλμπουμ έγινε αμέσως χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες! Πούλησε πάνω από 500.000 αντίτυπα!!!

Το 1985 κυκλοφόρησαν το 2ο άλμπουμ τους με τίτλο ”7800° Fahrenheit” άλλα οι πωλήσεις του δεν πήγαν όπως περίμεναν.

Η έκπληξη ήρθε όταν επέλεξαν για στιχουργό τους, τον Desmond Child για το 3ο τους άλμπουμ με τίτλο ”Slippery When Wet”! Σε συνεργασία με τον Child έγραψαν πολλά επιτυχημένα κομμάτια τόσο για αυτόν τον δίσκο όσος και για τους επόμενους που κυκλοφόρησαν! Απο τα πιο γνωστά τραγουδιά του δίσκου ήταν τα: ”Wanted Dead Or Alive”, ”You Give Love A Bad Name” και ” Livin’ On A Prayer”!

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στα τέλη του 1986 και πούλησε πάνω από 28 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο άλπμουμ με τίτλο ”New Jersey” κυκλοφόρησε το 1988! Τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν τα εξής: ”Bad Medicine”, “Lay Your Hands on Me” και “I’ll Be There for You”!

Παρόλο που το γκρούπ ήταν αρκετά πετυχημένο το άλμπουμ ”New Jersey” ήταν αυτό που κόντεψε να τους οδηγήσει στην διάλυσή τους! Τελικά όμως δεν κατάφεραν να το απογύγουν αφού το 1990-1992 τα μέλη του συγκροτήματος ακολούθησαν την δική τους πορεία!

Το 1992 το γκρουπ επανενώνεται και κυκλοφορεί τον Νοέμβριο τον δίσκο ” Keep the Faith” σε παραγωγή του Bob Rock! Το άλμπουμ αυτό διαφέρει από τα προηγούμενα καθώς ακολουθεί ένα rock n roll ύφος!

Το 1994 κυκλοφορούν ένα ακόμα άλμπουμ, το “Greatest Hits” το οποίο όμως περιείχε και 2 καινούργια τραγούδια με τίτλους : Always” και”Someday I’ll Be Saturday Night”!

Το ”Always” παρέμεινε για 6 μήνες στο Top10 του Billboard Hot 100 και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hit των Bon Jovi!!! Το 6ο κατά σειρά άλμπουμ τους κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1995. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν : ”These Days”!

Το 2000 κυκλοφόρησαν το επόμενο άλμπουμ τους με τίτλο: ”Crush” που περιείχε την μεγάλη επιτυχία τους “It’s My Life” αλλά και το as “Say it isn’t so”!

Το 2007 κυκλοφορούν άλλο ένα άλμπουμ με τίτλο ” Lost Highway’! Το άλμπουμ κατακτά αμέσως το νο1 των Billboard charts! Είναι η πρώτη φορά μετά το 1988 που οι Bon Jovi έβλεπαν το άλμπουμ τους να έχει την πρώτη θέση στα charts!!!

Τέλος το 2009 κυκλοφορούν τον τελευταίο δίσκο τους “The Circle”!

Το 2012, ο Jon Bon Jovi ηχογραφεί το soundtrack για την ταινία Stand Up Guys, με τον τίτλο Not Running Anymore. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2012, ανακοινώθηκε πως το “Not Running Anymore” θα βραβευτεί με το Golden Globe Award.

Δισκογραφία

Bon Jovi (1984)

7800 Fahrenheit (1985)

Slippery When Wet (1986)

New Jersey (1988)

Living In Sin (1989)

Keep The Faith (1992)

Cross Road: Greatest Hits (1994)

These Days (1995)

Crush (2000)

One Wild Night Live 1985–2001 (2001)

Tokyo Road: Best of Bon Jovi (2001)

Bounce (2002)

This Left Feels Right (2003)

100,000,000 Bon Jovi Fans Can’t Be Wrong (2004)

Have A Nice Day (2005)

Live From The Have A Nice Day Tour (2006)

Lost Highway (2007)

Circle (2009)

Greatest Hits (2010)

What About Now (2013)

Συμμετοχές στις ταινίες/ σειρές:

Young Guns II (1990)

Moonlight and Valentino (1995)

The Leading Man (1996)

Destination Anywhere (1997)

Little City (1997)

Homegrown (1998)

No Looking Back (1998)

Row Your Boat (1998)

Sex and the city (1999)

U-571 (2000)

Pay It Forward (2000)

Ally McBeal (2001–2002)

Vampires: Los Muertos (2002)

Cry Wolf (2005)

National Lampoon’s Pucked (2006)

The West Wing (2006)

30 Rock (2010)

New Year’s Eve (2011)

Πηγές:

wikipedia.org

amazon.com





Επιμέλεια-Προσαρμογή: Χριστίνα Κωσταβάρα, Ελένη Κεφαλληνού