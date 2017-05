Οι υποψηφιότητες των Mad Video Music Awards 2017! 29/05/2017, 17:49 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ποιοι είναι οι φετινοί υποψήφιοι;

Η απονομή των Mad Video Music Awards by Coca-Cola and Aussie θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο την Τρίτη 27 Ιουνίου.

Το φετινό event υπόσχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο #LOVEandMusic party της χρονιάς με εντυπωσιακά shows και με το μεγαλύτερο line up Ελλήνων καλλιτεχνών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Δείτε τις υποψηφιότητες της φετινής απονομής:

SONG OF THE YEAR

Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει – Stan

Nερό Και Χώμα – Stavento Feat. Μελίνα Ασλανίδου

Τα Κατάφερες – Κωνσταντίνος Αργυρός

Μην Αργείς – Νίκος Βέρτης

Ανήσυχος Καιρός – Νατάσα Θεοδωρίδου

Έλα Πίσω Στη Θέση Σου – Γιώργος Μαζωνάκης

Είναι Κάτι Λαϊκά – Νίκος Οικονομόπουλος

Θυμάμαι – Παντελής Παντελίδης

Δεν Το Αντέχω – Γιώργος Παπαδόπουλος

Fiesta Έλενα Παπαρίζου

BEST BALLAD VIDEO

Θα Μείνεις Φεύγοντας – Demy

Το Κύμα – ΜΕΛΙSSES

Μου Λείπεις – Πέγκυ Ζήνα

Αν Είχα Μείνει – Νατάσα Θεοδωρίδου

Πάντα Θα Ζεις – Κώστας Μαρτάκης

BEST MALE ADULT

Όσα Νιωθω – Κωνσταντίνος Αργυρός

Μην Αργείς – Νίκος Βέρτης

Τίμημα – Γιώργος Μαζωνάκης

Είναι Κάτι Λαϊκά – Νίκος Οικονομόπουλος

Θάλασσα – Στέλιος Ρόκκος

BEST GROUP

Το Κύμα – ΜΕΛΙSSES

Ποτέ Δεν Ξέρεις – Onirama

Ι Should Have Said – Playmen

Μείνε – REC

Μικρέ Μου Δυναμίτη – Stavento

BEST HIP HOP VIDEO

Ποιός Eίμαι – Light

Φύγαμε – MIKE

Όλα Eίναι Στο Mυαλό (DATA) – N.O.E. Feat. Jimbo

Ferrari – Snik

Συγνώμη Που Δε Μπόρεσα – Κόμης Χ

BEST FEMALE ADULT

Nερό Και Χώμα – Μελίνα Ασλανίδου

Για Κακή Μου Τύχη – Δέσποινα Βανδή

Μου Λείπεις – Πέγκυ Ζήνα

Ανήσυχος Καιρός – Νατάσα Θεοδωρίδου

Θυμός – Πάολα

BEST DANCE VIDEO

This Is Love – Demy

Ξανά – ΟtherView

Ι Should Have Said – Playmen Feat. Vassy

Fiesta – Έλενα Παπαρίζου

Τι Κοιτάς – Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKE

BEST NEW COMER

Gone Rogue – Mad Street

Τζίνι – Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Γυρίζω Σελίδα – Βαγγέλης Κακουριώτης

Τα Σπάσαμε – Άρης Μακρής

Ως Το Τέρμα – Άρις Πετράκης

BEST ALTERNATIVE VIDEO

G.A.D – RadioAct

Τζίνι – Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Αύγουστος – Πάνος Μουζουράκης

Όλα Στιγμές (Φάλαινες) – Αναστάσιος Ράμμος

Ατάρι – Δημήτρης Σαμόλης

BEST FEMALE MODERN

This Is Love – Demy

Ήλιους Και Θάλασσες – Tamta

Haide – Έλενα Παπαρίζου

Μάντισσα – Μαρίνα Σάττι

Μόνο Για Σένα – Ελένη Φουρέιρα

BEST MALE MODERN

Τώρα Λείπω – Stan

Αύγουστος – Πάνος Μουζουράκης

Μου ‘χε Πει – Γιώργος Παπαδόπουλος

Ζήτημα Ζωής – Σάκης Ρουβάς

Άργησες Πολύ Γιωργος Σαμπανης

VIDEO OF THE YEAR

This Is Love – Demy

Το Κύμα – ΜΕΛΙSSES

Και Σε Θυμάμαι – REC

Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει – Stan

Κάθε Φορά – Γιάννης Κότσιρας

Είναι Κάτι Λαϊκά – Νίκος Οικονομόπουλος

Δεν Το Αντέχω – Γιώργος Παπαδόπουλος

Fiesta – Έλενα Παπαρίζου

Όλος Δικός Σου – Αντώνης Ρέμος

Τι Κοιτάς – Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKE

SUPERFANS OF THE YEAR

Demy

Stan

Κωνσταντίνος Αργυρός

Μελίνα Ασλανίδου

Δέσποινα Βανδή

Άννα Βίσση

Βαγγέλης Κακουριώτης

Παντελής Παντελίδης

Σάκης Ρουβάς

Ελένη Φουρέιρα

BEST VIDEO WITH A CAUSE

Don’t Let Me Down – Cammora

Μια Μέρα Ξύπνησα – Ευρυδίκη

Χρυσό Αυγό – Πάνος Μουζουράκης

Δεν Το Αντέχω – Γιώργος Παπαδόπουλος

Δεν Σου Χρωστάω Αγάπη – Ελένη Φουρέιρα

BEST COLLABORATION

#Bang! – ARVA Feat. RiskyKidd & Iro Legaki

Όσο Θα Λείπεις – Kings & Γιάννης Πλούταρχος

Οξυγόνο Naya Feat. Katerina Stikoudi

Nερό Και Χώμα Stavento Feat. Μελίνα Ασλανίδου

Τι Κοιτάς Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKE

BEST VIDEO MAD GREEKZ

Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει – Stan

Τα Κατάφερες – Κωνσταντίνος Αργυρός

Ανήσυχος Καιρός – Νατάσα Θεοδωρίδου

Τα Καλύτερα Ταξίδια – Βασίλης Καρράς

Θυμός – Πάολα