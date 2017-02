Είναι επίσημο: Οι Killers έρχονται στην Αθήνα στα πλαίσια του Ejekt Festival! 17/02/2017, 18:20 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

H 13η εκδοχή του, το EJEKT Festival συνεχίζει από το ίδιο σημείο, ανακοινώνοντας τα πρώτα ονόματα από το line-up του με κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

24/06/2017: The Killers more acts tba

Killers

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν δισκογραφικά το 2004 με το πολυπλατινένιο “Hot Fuss”, οι Killers σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους και καθιερώθηκαν ως μια από τις σημαντικότερες μπάντες της Αμερικής αλλά και του πλανήτη. Η χαρακτηριστική φωνή του Brandon Flowers και οι εθιστικές μελωδίες σε τραγούδια όπως τα “Mr.Brightside”, “Somebody Told Me”, “Smile Like You Mean It”, “Jenny Was A Friend of Mine” και “All These Things That I’ve Done” πέρασαν αμέσως στο πάνθεον της μουσικής δεκαετίας των 00ς. Αυτή ήταν όμως μόνο η αρχή!

To “Sam’s Town” που ακολούθησε το 2006, σε παραγωγή Flood (New Order, U2, Nine Inch Nails, κλπ) και Alan Moulder (Foo Fighters, Arctic Monkeys, Editors, κλπ), με τραγούδια όπως τα “When You Were Young” και “Read My Mind”, έγινε κι αυτό πλατινένιο και τους καθιέρωσε οριστικά ως μια πραγματική arena act, δηλαδή ένα συγκρότημα που μπορεί να γεμίσει στάδια τόσο με την λαοφιλία του όσο και με την ικανότητά του επί σκηνής. Σε μια εποχή που ο όρος αυτός έχει σχεδόν εξαφανιστεί, γιατί οι νέες μπάντες δεν καταφέρνουν ούτε καν να πλησιάσουν τα τεράστια ονόματα του παρελθόντος, οι Killers όχι μόνο το κατόρθωσαν, αλλά είναι πια μόνιμοι headliners στα κορυφαία φεστιβάλ του πλανήτη (Glastonbury, Coachella, κλπ), ενώ οι solo συναυλίες τους ξεπουλάνε τα εισιτήρια σε τεράστια γήπεδα, με αποκορύφωμα το Wembley Arena του Λονδίνου το 2013.

Η επιτυχία συνεχίστηκε με το – επίσης πολυπλατινένιο – “Day & Age” του 2008, σε παραγωγή του περίφημου Stuart Price (Madonna, Kylie, Pet Shop Boys, κλπ), με το “Human” και το “Spaceman” να ξεχωρίζουν. Η παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του δίσκου υπήρξε τόσο επιτυχημένη αλλά και εξαντλητική, ώστε το συγκρότημα να αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα τριών ετών, στα οποία κυκλοφόρησαν προσωπικές δουλειές τους.

Το 2012 επέστρεψαν στη δισκογραφία με το “Battle Born”, στο οποίο πειραματίστηκαν με πέντε κορυφαίους παραγωγούς (Steve Lillywhite, Damian Taylor, Stuart Price, Daniel Lanois, Brendan O’Brien). Από τον δίσκο ξεχώρισαν τραγούδια όπως τα “Runaways”, “Here With Me” και “Miss Atomic Bomb”.

Συνολικά, στην καριέρα τους έχουν πουλήσει πάνω από 22.000.000 άλμπουμς παγκοσμίως και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα του 21ου αιώνα σε όλα τα είδη μουσικής. Έχουν κερδίσει πολλά βραβεία (Brit Awards, NME Awards, MTV Europe Awards, American Music Awards, κλπ), ενώ έχουν κερδίσει και 7 υποψηφιότητες στα Grammy Awards.

Το 2017 θα επιστρέψουν στη δισκογραφία, με τον 5ο δίσκο της καριέρας τους. Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι και θα είναι σε παραγωγή του Jacknife Lee, παραγωγού των U2, REM, Kasabian, Snow Patrol και πολλών ακόμα μεγάλων ονομάτων. Το όνομα του Jacknife Lee αλλά και η δηλωμένη διάθεση των Killers να απομακρυνθούν από τον ήχο του “Battle Born” μας προδιαθέτει για μια πραγματικά μεγάλη επιστροφή! Το πρώτο single από τον νέο ήχο των Killers αναμένεται την άνοιξη.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει ως τις 24 Ιουνίου, όταν ο Brandon Flowers και οι υπόλοιποι Killers θα ανέβουν για πρώτη φορά στη σκηνή του EJEKT Festival, στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, τον ομορφότερο συναυλιακό χώρο της καλοκαιρινής Αθήνας, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, για να μας παρουσιάσουν τις μεγάλες επιτυχίες τους, αλλά και το νέο υλικό τους, σε μια βραδιά που σίγουρα θα γραφτεί στη συναυλιακή ιστορία της Ελλάδας.