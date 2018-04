Imagine Dragons| Από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία, σύμφωνα με το Forbes! 14/04/2018, 15:26 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Οι Imagine Dragons έχουν κατακτήσει τα Rock Charts περισσότερο από κάθε άλλη μπάντα ever σύμφωνα με το Forbes.

Σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, οι Imagine Dragons έχουν καθιερωθεί όχι μόνο ως hitmakers και κορυφαίοι τραγουδοποιοί και ερμηνευτές, αλλά και ως ένα από τις πιο επιτυχημένα acts στην ιστορία, σε ό,τι αφορά τα rock charts στην Αμερική. Με κάθε νέα κυκλοφορία, αποδεικνύουν ότι οι μελωδίες τους και τα άλμπουμ τους είναι μερικά από τα μεγαλύτερα που έχει γνωρίσει το είδος αυτό τις τελευταίες δεκαετίες, και οι Imagine Dragons έχουν δημιουργήσει ρεκόρ που δε θα μπορέσουν να καταρριφθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα περισσότερα No. 1 Hits

Τώρα που το τελευταίο single τους “Whatever It Takes” έφτασε στην κορυφή του Hot Rock Songs Chart, οι Imagine Dragons έχουν ήδη πάει μπροστά στον ανταγωνισμό, που αφορά τον αριθμό των #1 που έχουν καταφέρει να χτυπήσουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Η τελευταία τους επιτυχία είναι η 4η συνεχόμενη σε αυτό το chart, και κατέχουν πλέον το ρεκόρ ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες (από 3 έχουν οι Foo Fighters, οι Twenty One Pilots και οι Linkin Park).

Περισσότερες εβδομάδες στο No. 1

Πέρα από τα περισσότερα #1 hits, οι Imagine Dragons έχουν βρεθεί και τον περισσότερο καιρό στο Νο1 του Hot Rock Songs chart. Η rock μπάντα έχει βρεθεί στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας για 75 εβδομάδες, με 4 διαφορετικά τραγούδια, το οποίο τους καθιστά πρώτους με διαφορά από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες (οι Twenty One Pilots έχουν κάτι παραπάνω από 60 εβδομάδες στο #1).

Αρκετά από τα Νο1 με τη μεγαλύτερη διάρκεια

Το “Heathens” των Twenty One Pilots κρατάει ακόμα το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο1 του Hot Rock Songs chart (30), αλλά ακριβώς από κάτω υπάρχουν πολλά τραγούδια των Imagine Dragons. Το τελευταίο blockbuster των Imagine Dragons “Believer” έμεινε 29 εβδομάδες στο #1, ενώ το πρώτο τους hit “Radioactive” έμεινε στην κορυφή για 23 εβδομάδες (μαζί με το “Stressed Out” των Twenty One Pilots και το “Take Me To Church” του Hozier). Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει το “Thunder” με 21 εβδομάδες.

Κυριάρχησαν στο chart για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο

Σύμφωνα με το Billboard, οι Imagine Dragons ήταν στην κορυφή του Hot Rock Songs Chart για σχεδόν ολόκληρο τον προηγούμενο χρόνο, εκτός από…. 5 εβδομάδες! Την παραμονή του συγκροτήματος στην κορυφή με τα “Believer” και “Thunder” έσπασε για 5 εβδομάδες το “Feel It Still” των Portugal. The Man.

Ακούστε το τελευταίο Top25 hit τους στην Ελλάδα “Believer”:

