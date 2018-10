Η Sinead O’Connor έγινε μουσουλμάνα – Η συγκλονιστική εξομολόγησή της

Στην ανάρτησή της στα social media ανέφερε: «Με περηφάνια ανακοινώνω ότι έγινα Μουσουλμάνα. Αυτή είναι η φυσική κατάληξη κάθε νοήμονος θεολογικού ταξιδιού. Όλες οι γραφές οδηγούν στο Ισλάμ. Κάτι που καθιστά περιττές όλες τις άλλες γραφές».

Η 51χρονη ερμηνεύτρια ανέβασε φωτογραφίες, όπου φορούσε χιτζάμπ και νιώθει ευτυχισμένη που είναι πλέον μουσουλμάνα.

Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can’t begin to imagine how much your tenderness means to me ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

