Η Ελένη Φουρέιρα βάζει “Fuego” στις ψηφιακές πλατφόρμες! 23/06/2018, 11:34 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Η Ελένη Φουρέιρα σαρώνει τα charts.

Την καρδιά των Ευρωπαίων ακροατών συνεχίζει να κατακτά η Ελένη Φουρέιρα, με το “Fuego” να παραμένει σε δυναμική τροχιά, τόσο στα charts, όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες!

Λίγο πριν η εντυπωσιακή pop queen ανέβει στη σκηνή των βραβείων MAD VMA στα οποία μας επιφυλάσσει για άλλη μία φορά εκπλήξεις, αλλά και την πρώτη της συναυλία στην Ελλάδα μετά τον θρίαμβο στην Eurovision, την Τρίτη 3 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, το Fuego σημείωσε ακόμα μία μεγάλη επιτυχία.

Συγκεκριμένα, συνεχίζει να φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις των digital charts σε όλη την Ευρώπη, ξεπερνώντας στο Spotify σε streams όλες τις συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης της Eurovision, πλησιάζοντας το milestone – ρεκόρ των 20.000.000 Spotify Streams!

Με 3 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και sold out εμφανίσεις στην Ευρώπη η Ελένη Φουρέιρα με το Fuego συγκεντρώνει περισσότερα από 75 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες!

Η ψηφιακή επιτυχία του Fuego εμφανίζεται και στα charts με το Fuego να συμπεριλαμβάνεται στις λίστες με τις top50 κυκλοφορίες σε 37 χώρες παγκοσμίως και να ακούγεται δυνατά σε όλον τον κόσμο!

Indic. Numbers from Spotify:

Spotify streams:

Fuego Original Version 19.532.899

Spanish Version: 261.000

Monthly Listeners: over 2.8 Million

Featured on SpotifyCharts:

Top50 – Featured in 37 Top 50 charts, such as Spain, Sweden, Norway, Greece, Israel, Iceland, Estonia, Lithuania, Belgium, Ireland, Portugal, Hungary, UK

Viral50 -> Featured in 43 Viral 50 charts, such as the Global Chart, United States, United Kingdom, Spain, Germany, Brazil, Sweden, Turkey, Norway, Portugal, Greece, Cyprus, Japan, Mexico, Israel, Poland, Austria, Ireland, Hungary, Italy, Netherlands

