Το “God’s Plan” του Drake στη κορυφή της Ελλάδας για 5η εβδομάδα! 06/03/2018, 17:10 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Σαρωτικός ο Drake.

Το νέο τραγούδι του Drake “God’s Plan” βρίσκεται για 5η συνεχόμενη εβδομάδα στο #1 του Official Greek Digital Singles Chart.

Η επιτυχία του Drake βρέθηκε για ακόμα μια εβδομάδα στην κορυφή του επίσημου ψηφιακού chart της Ελλάδας, διανύει την 6η εβδομάδα του στην κορυφή του Billboard Hot100 στην Αμερική, το official video έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 120.000.000 προβολές στο YouTube ενώ παράλληλα συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο Official Airplay Chart της Ελλάδας, κάνοντας την είσοδο του στο Official Top40.

Το “God’s Plan” κυκλοφορεί από τη Universal Music.