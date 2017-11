Βιογραφία | George Harrison, τραγουδοποιός και κιθαρίστας των Beatles 29/11/2017, 13:40 | Συντάκτης: Σοφία Παφτούνου

Ο Τζωρτζ Χάρισον (Αγγλ. George Harrison 25 Φεβρουαρίου 1943 – 29 Νοεμβρίου 2001) με το παρατσούκλι «Darkhorse» ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής του μουσικού συγκροτήματος The Beatles καθώς επίσης και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Ως μέλος των Beatles, διατήρησε μία άριστη δημόσια εικόνα όσο αναφορά την θρησκευτική του και την πνευματική του ζωή.

Ο πατέρας του ήταν οδηγός λεωφορείου και η μητέρα του νοικοκυρά. Οι γονείς του είχαν άλλα τρία παιδιά, ένα μικρό σπίτι και καθόλου οικονομική άνεση. Είχαν όμως θετική στάση προς τη ζωή και επίσης την τάση να υποστηρίζουν τις επιλογές των παιδιών τους. Σε ηλικία 15 χρονών παίζει στο συγκρότημα Johnny And The Moondogs του John Lennon και εγκαταλείπει τις προσπάθειες για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση ως μαθητευόμενος διακοσμητής και βοηθός ηλεκτρολόγου.

Λίγο αργότερα, γνώρισε τον Paul McCartney (πήγαιναν στο ίδιο σχολείο), ο οποίος είχε μαζί με έναν άλλο συμμαθητή του, τον John Lennon, ένα συγκρότημα, τους Quarrymen. Του πρότειναν να γίνει μέλος και ο νεαρός τότε, George, δέχτηκε με χαρά. Το γκρουπάκι μετονομάστηκε γύρω στο 1961 σε Beatles και τον επόμενο χρόνο ο Ringo Starr αντικατέστησε τον μέχρι τότε ντράμερ τους Pete Best. To Δεκέμβρη του ο 1960, ο Χάρισον πέρασε μια νύχτα στα κελιά του Αμβούργου και την επόμενη απελάθηκε από την Γερμανία, καθώς δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας ώστε να του χορηγηθεί άδεια εργασίας.

Στις 21-01-1966 παντρεύεται την Πατρίτσια Ανν Μπόϋντ, η οποία ήταν κομπάρσος στην ταινία των Beatles “A Hard Day’s Night”.

Το 1968 ο George συνθέτει και ηχογραφεί την μουσική για το σάουντράκ της ταινίας “Wonderwall”. Μένει δέκα μέρες γι’ αυτόν το λόγο στην Βομβάη. Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς κυκλοφορεί το άλμπουμ με την αυθεντική μουσική που έγραψε ο George για το φιλμ “Wonderwall”. Είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος ενός Beatle. Μετά από ένα χρόνο κυκλοφορεί ο μικρός δίσκος “Something – Come Together” στην Αμερική και γίνεται Νο1 για 1 βδομάδα ( 29 Νοεμβρίου). Είναι ή πρώτη φορά που μια σύνθεση του George παρουσιάζεται σαν πρώτη πλευρά σε μικρό δίσκο των Beatles.

Το “Something” γνώρισε πάνω από τριακόσιες ηχογραφημένες διασκευές , το έγραψε για την σύζυγο του Πατρίτσια και ο Frank Sinatra το είχε κατονομάσει ως την αγαπημένη του σύνθεση των Lennon / McCartney !!! Μετά την διάλυση των Beatles το 1970, ο Harrison ακολούθησε (όπως και τα υπόλοιπα “σκαθάρια”) solo καριέρα. Το πρώτο του μετά-Beatles album είχε τίτλο “All Things Must Pass” και περιελάμβανε το επιτυχημένο single “My Sweet Lord”. Ακολούθησαν διάφορα album μερικά από τα οποία γνώρισαν επιτυχία, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η καριέρα του άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα. Έτσι, ο Harrison έκανε ένα “διάλειμμα” και ασχολήθηκε κυρίως με την παραγωγή ταινιών.

Το 1971 δίνει το πρώτο φιλανθρωπικό κονσέρτο το “Concert for Bangladesh” (13 χρόνια πριν από το πρώτο Live Aid), ενώ το 1975 η πρώτη σύζυγος του Πατρίτσια Μπόϋντ, τον αφήνει για τον φίλο του Eric Clapton. Το 1979 ιδρύει τη εταιρεία παραγωγής ταινιών Hand Made Films, με πρώτη παραγωγή το πετυχημένο φιλμ των Mondy Python “Life of Brian” Με το “All Those Years Ago” το 1980 μια αναμνηστική του δημιουργία για τον δολοφονημένο J. Lennon γίνεται νούμερο δυο στο Βρετανικό chart. Παράγει το φιλμ Life of Brian των Monty Pithon.

Το 1987 ήταν η χρονιά που ο George Harrison έκανε τη “μεγάλη επιστροφή” με το δίσκο “Cloud Nine”, ο οποίος θεωρείται ο πιο επιτυχημένος δίσκος της προσωπικής του καριέρας. Την επόμενη χρονιά βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο όταν, μαζί με τους Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty και Bob Dylan, έφτιαξαν το γκρουπ Traveling Wilburys και κυκλοφόρησαν το ομώνυμο και πολύ καλό album. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Harrison αποφάσισε να συνεχίσει την solo καριέρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετέχει στους δύο δίσκους του συγκροτήματος The Travelling Wilburys με το ψευδώνυμο Νέλσον Ουίλμπερτ. Το 1991 ταξιδεύει στην Ιαπωνία με τον φίλο του Eric Clapton και αποτυπώνει τις live εμφανίσεις του στο διαφορετικό Live in Japan και μετά από ένα χρόνο εμφανίζεται σε φιλανθρωπική συναυλία για το περιβαλλοντολογικό κόμμα, της Μεγάλης Βρετανίας

Μία ημέρα προτού τελειώσει ο Δεκέμβριος του 1999 ένας «σχιζοφρενής» θαυμαστής των Βeatles εισέβαλε στην έπαυλη του Χάρισον σε ένα προάστιο του Λονδίνου μαχαιρώνοντας αυτόν και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αμέσως σε κλινική του Λονδίνου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ύστερα από τρεις ημέρες ο Harrison και η δεύτερη σύζυγός του Olivia επέστρεψαν στο σπίτι τους. Ο τρόμος όμως ότι θα έχει κάποτε την ίδια μοίρα με τον αδικοχαμένο John δεν έχει πάψει να τον κατατρέχει. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο George Harrison δήλωσε ότι «συγχωρεί» τον δράστη. Όπως λένε οι φίλοι του, «έτσι είναι ο George μπορεί να μην αποδέχεται ο ίδιος ότι είναι ένας ζωντανός μύθος, αλλά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος».

Το 1998 ο Harrison είχε ανακοινώσει πως προσβλήθηκε από καρκίνο του φάρυγγα – άρχισε να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δυο χρόνια μετά, ο καρκίνος έκανε μετάσταση στον πνεύμονα και τα νοσοκομεία έγιναν πια γι’ αυτόν καθημερινότητα.

Σε μια ελβετική κλινική, στα σύνορα με την Ιταλία, ο «Βeatle» George Harrison συνεχίζει τις θεραπείες. Ο καρκίνος βασανίζει το «Σκαθάρι» που αγωνίζεται με πείσμα και κερδίζει συνεχώς μάχες. Τα τελευταία νέα, όσα ελάχιστα διαρρέουν από το νοσοκομείο είναι καλά, μιλάνε για ανταπόκριση του οργανισμού στη θεραπεία. Ο δρ. Καβάλι, που διευθύνει την κλινική και πολιορκείται στενά από τον τοπικό Τύπο, προτιμάει απλώς να επιβεβαιώνει πως ο George Harrison επισκέπτεται την κλινική και απολαμβάνει τις διακοπές του στην Τοσκάνη, με καλή διάθεση και εξαιρετική φόρμα. Όλων οι ευχές είναι με το «Σκαθάρι», που έχει άλλωστε υποσχεθεί και δυνατή μουσική επιστροφή.

Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, ο George Harrison, έχει αποδεχτεί πως σύντομα θα χάσει τη μάχη με τον καρκίνο. Και είναι απόλυτα έτοιμος γι’ αυτό, δήλωσε στις εφημερίδες ο George Martin, ο μάνατζερ των θρυλικών Σκαθαριών, γνωστός και ως «πέμπτος Βeatle». «Ξέρει ότι θα πεθάνει σύντομα και το έχει φιλοσοφήσει. Όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή». Τα λόγια του George Martin προκάλεσαν θλίψη και συγκίνηση για τον αγαπημένο «ήσυχο» Βeatle. Τα τραγούδια, η στάση του απέναντι στη ζωή και οι επιλογές του είχαν πάντα μηνύματα για όλους. Και όλοι τώρα εύχονται για το καλύτερο…

Το πρώην μέλος των θρυλικών Beatles ξαναμπήκε στο στούντιο μετά την μάχη που έδωσε πριν λίγο καιρό, με τον καρκίνο. Ο George Harrison ηχογραφεί ένα τραγούδι που έγραψε με τον γιο του Dhani και έχει τον τίτλο “Ηorse to the water”. Στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης ο πιανίστας Jools Holland και ο τραγουδιστής Sam Brown.

Σχετικά με την συνεργασία του με το Σκαθάρι, ο Jools Holland είπε: “Ο George είχε ζητήσει να γράψουμε ένα τραγούδι και τελικά θα το κάνουμε αυτό τον μήνα. Είναι υπέροχα να δουλεύεις με έναν από τους μεγαλύτερους και πιο θρυλικούς καλλιτέχνες στον κόσμο. Ο George και εγώ δουλέψαμε μαζί για το Mr Road Runner και γίναμε καλοί φίλοι. Μερικά χρόνια αργότερα μίλησα με τον George, τον Paul και τον Ringo για ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τους Beatles και από τότε συναντιόμαστε αρκετές φορές με τον George”.

Η οικογένεια του George Harrison πρώην μέλους ενός από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα όλων των εποχών, παραδέχθηκε ότι πλέον ανησυχεί πολύ για την υγεία του. Ο Harrison αυτό το διάστημα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και πολλούς μήνες με τον καρκίνο.

Παρόλα αυτά, η σύζυγος του αδερφού του καλλιτέχνη, ομολόγησε ότι ο σπουδαίος κιθαρίστας είναι πολύ άρρωστος, αλλά απόλυτα προετοιμασμένος να παλέψει για την ζωή του.

«Άφησε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε, με συναίσθηση της ύπαρξης του Θεού, χωρίς φόβο για το θάνατο, εν ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στο BBC η οικογένεια του πρώην κιθαρίστα των «Μπίτλς», Τζορτζ Χάρισον, ο οποίος άφησε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.30 ώρα Αμερικής) την τελευταία του πνοή σε σπίτι φίλου του στο Λος Αντζελες, νικημένος από την επάρατη νόσο. Ο 58χρονος Χάρισον πέθανε «περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και φίλους», προσθέτει η οικογένειά του στην ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι ο Χάρισον «έλεγε συχνά πως όλα μπορούν να περιμένουν εκτός από την αναζήτηση του Θεού και της αγάπης για τον πλησίον».

Ο κιθαρίστας των «Σκαθαριών» «δεν φοβόταν το θάνατο, γιατί γι’ αυτόν αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της ζωής… Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τα πνευματικά ζητήματα και πίστευε ότι η ζωή είναι ενωμένη με το θάνατο με τον ίδιο τρόπο που η μέρα είναι ενωμένη με τη νύχτα. Το μόνο που ήθελε ήταν σεβασμός στην ιδιωτική του ζωή και λάτρευε την οικογένειά του», δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο καρκινολόγος Τζιλ Λέντερμαν που παρακολουθούσε τον Χάρισον.

Ο Τζορτζ Χάρισον αποτεφρώθηκε έξι ώρες μετά το θάνατό του την Πέμπτη στο Λος Αντζελες και η οικογένειά του προετοιμάζεται για ταξίδι στην Ινδία όπου και θα διασκορπίσουν την τέφρα του σε ιερό ποταμό, κοντά στο Ταζ Μαχάλ.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, ο Χάρισον είχε ηχογραφήσει ένα καινούργιο άλμπουμ, το «Portrait of a Leg End», με 25 τραγούδια. Όπως μαθαίνουμε, τα τραγούδια μιλούν για το παρελθόν του, τη ζωή του και τη φώτιση που βρήκε στις ανατολικές θρησκείες στην Ινδία. Το γραφείο τελετών Hollywood Forever, που ειδικεύεται στις αποτεφρώσεις, έφθασε στο σπίτι των Γκάβιν Ντε Μπέκερ, που φιλοξενούσε τον Χάρισον, 20 λεπτά μετά το θάνατο του πρώην «Μπιτλ». «Ακολουθήσαμε τις επιθυμίες του Τζορτζ. Βάλαμε στα χείλια και τα μάτια του φύλλα λωτού και τον παραδώσαμε στις φλόγες. Η τελετή δεν κόστισε παραπάνω από 200.000 δρχ.», είπε ο Ντε Μπέκερ. Ο πνευματικός δάσκαλος του Χάρισον, μέλος της διεθνούς θρησκευτικής οργάνωσης «Χάρε Κρίσνα», πρότεινε στη συνέχεια να διασκορπιστεί η τέφρα του στον ιερό ποταμό Γιαμούνα που διασχίζει περιοχή στην οποία αποσυρόταν ο Χάρισον για να διαλογιστεί.

Δισκογραφία:

Wonderwall Music (1968)

Electronic Sound (1969)

All Things Must Pass (1970)

Concert For Bangla Desh (1971)

Living In The Material World (1973)

Dark Horse (1974)

Extra Texture (1975)

The Best Of George Harrison (1976)

33 & 1-3 (1976)

George Harrison (1979)

Somewhere In England (1981)

Gone Troppo (1982)

Cloud Nine (1987)

Best Of Dark Horse 1976-1989 (1989)

Live In Japan (1992)

Brainwashed (2002)

