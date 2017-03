“I feel it coming” | Ο The Weeknd και οι Daft Punk παρουσιάζουν το νέο τους εντυπωσιακό video clip! 10/03/2017, 14:56 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Κυκλοφόρησε το νέο τους video clip.

Πρεμιέρα έκανε σήμερα 9 Μαρτίου το ολοκαίνουργιο video clip του The Weeknd σε συνεργασία με τους Daft Punk.

Πρόκειται για το τραγούδι “I feel it coming” το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο τελευταίο δίσκο του The Weeknd με τίτλο “Starboy”. Το “I feel it coming” υπογράφουν οι Abel Tesfaye, Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Cristo, Martin McKinney, Henry Walter και Eric Chedeville.

Το εντυπωσιακό video clip τους σκηνοθέτησε ο Warren Fu.

Δείτε το: