Eurovision 2018: Μέχρι την Αμερική έφτασε το «Όνειρο Μου» της Γιάννας Τερζή! 02/04/2018

Εκτός συνόρων το Ελληνικό τραγούδι για τη Eurovision 2018!

Η φετινή μας αποστολή στην διαγωνισμό της Eurovision έχει ελληνικό ήχο και στίχο, πράγμα που δεν εμποδίζει το τραγούδι να ταξιδέψει και έξω από την Ελλάδα. Αυτό αποδείχθηκε χθες όταν είδαμε πως το Όνειρο Μου έφτασε μέχρι και την Αμερική!

Η χορογράφος της φετινής μας αποστολής, Chali Jennings, πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με χορευτές από το Christie McNeill Dance Studio στην Αμερική οι οποίοι χορεύουν στον ρυθμό του τραγουδιού της Γιάννας Τερζή! Η Chali ανέφερε στην λεζάντα της δημοσίευσης την φετινή μας εκπρόσωπο η οποία δεν δίστασε να αφήσει σχόλιο κάτω από το βίντεο:

“Omg, a million hugs to you and them!”

Πηγή: infegreece.gr

