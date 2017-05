Eurovision 2017: Α’ Ημιτελικός| Δείτε τα videos με τις πρόβες των τελευταίων εννιά χωρών! 02/05/2017, 01:52 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ελλάδα, Πολωνία, Μολδαβία, Ισλανδία, Τσεχία, Κύπρος, Αρμενία, Σλοβενία και Λετονία!

Η δεύτερη μέρη προβών στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Κιέβου ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί και οι υπόλοιπες εννέα χώρες του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2017 είχαν τη δική τους πρώτη επαφή με το τεράστιο stage.

Ανάμεσα στις εννιά χώρες που έκαναν πρόβα ήταν φυσικά κι η Ελλάδα με τη Demy να ενθουσιάζει πραγματικά με το εμπνευσμένο στήσιμο της επί σκηνής με το οποίο μεταφέρει μια ιστορία.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις πρόβες των χωρών:

Ελλάδα: Demy – This is love

Έναρξη με Demy!! Τρομερή παρουσίαση με τον Φωκά Ευαγγελινό για ακόμη μια φορά στα καλύτερά του. Το press center υποδέχθηκε ένθερμα την εμφάνισή της χώρας μας και το “This is love” ανέβηκε αμέσως στα στοιχήματα. Πανέμορφη η Demy μέσα στο σαμπανιζέ Deux Hommes φόρεμά της που την κολάκευε ιδιαίτερα. Οι χορευτές κάνουν κινήσεις κύκνων και περνούν το μήνυμα της αιώνιας αγάπης.

Πολωνία: Kasia Mos – Flashlight

Φωνητικά-καμπάνα η Kasia Mos της Πολωνίας που άρεσε σε γενικές γραμμές. Με άσπρο φόρεμα on stage επιθυμεί να συνεχίσει την καλή παράδοση της χώρας της τα τελευταία χρόνια και να περάσει στον τελικό. Απλή εμφάνιση που όμως λειτουργεί τηλεοπτικά.

Μολδαβία: Sunstroke Project – Hey Mamma

Οι Sunstroke Project συγκέντρωσαν όλη την εμπειρία της προηγούμενης συμμετοχής τους στη Eurovision και έρχονται να μας παρουσιάσουν την πιο fun συμμετοχή του ημιτελικού. Κατάφεραν να στήσουν μια πολύ καλά μελετημένη εμφάνιση που φαίνεται πως θα έχει appeal στο ευρύ κοινό χάρη στην ανεβαστική της διάθεση.

Ισλανδία: Svala – Paper

Δύσκολα τα πράγματα για την Ισλανδία. Μπορεί η Svala να είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια ωστόσο το “Paper” δεν έπεισε στην πρόβα και φαίνεται να χάνεται μεταξύ των υπολοίπων πολύ καλών εμφανίσεων επί σκηνής.

Τσεχία: Martina Bart – My Turn

Έκπληξη από το outsider Τσεχία! Η γλυκύτατη Martina είναι ολομόναχη on stage αλλά είναι από εκείνες τις φορές που αυτό δουλεύει και η φωνή της γεμίζει το στάδιο. Οι δημοσιογράφοι δεν περίμεναν κάτι τόσο καλό από τη χώρα που πέρσι για πρώτη φορά πέρασε στον τελικό. Για να δούμε, θα τα ξανακαταφέρει;

Κύπρος: Hovig – Gravity

Δυστυχώς για την Κύπρο μας, η πρώτη πρόβα του Hovig δεν πήγε και πολύ καλά. Το dance routine που ακολουθεί ο ίδιος μαζί με δύο χορευτές φαίνεται να μην είναι ακόμη έτοιμο και καλοδουλεμένο, με τον ίδιο να χάνει κινήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος ήρθε τελευταία στην ψηφοφορία που διεξάγουν οι δημοσιογράφοι του press center μετά την ολοκλήρωση κάθε μέρας προβών. Ελπίζουμε τα τεχνικά ζητήματα να λυθούν μέχρι τον ημιτελικό γιατί θέλουμε να δούμε Ελλάδα και Κύπρο μαζί στον τελικό!

Αρμενία: Artsvik – Fly with me

Ένα από τα μεγάλα φαβορί της δεύτερης μέρας προβών, η Αρμενία, απέδειξε τη δύναμή του. Με σκηνοθέτη τη Sacha Jean Baptiste να κάνει για άλλη μία φορά τα μαγικά της, η Artsvik πάει με φόρα στον τελικό για να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση από την περσινή 7η για τη χώρα της.

Σλοβενία: Omar Naber – On my way

Το απόλυτο outsider Σλοβενία φάνηκε να μην προσπαθεί ιδιαίτερα σε αυτή την πρώτη πρόβα του. Ο έμπειρος στη Eurovision, Omar Naber είναι πολύ καλός φωνητικά ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό για να δώσει την πρόκριση στην χώρα του. Μη εμπνευσμένη εμφάνιση με τον ίδιο ολομόναχο στη σκηνή και καμία σύνδεση με τον τηλεθεατή.

Λετονία: Triana Park – Line

Τελευταία χώρα του πρώτου ημιτελικού η Λετονία. Φωσφορίζοντα χρώματα, led screens και δυναμισμός χαρακτηρίζουν την εμφάνισή τους που ταιριάζει με το τραγούδι πολύ. Πιθανώς η τραγουδίστριά τους να βγαίνει ως αρκετά επιθετική στο φακό, ωστόσο η εξαιρετικά καλή σειρά εμφάνισης θα βοηθήσει τη Λετονία ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα να προκριθεί στον τελικό.

Επανερχόμαστε αύριο με τις πρώτες πρόβες των χωρών του Β’ Ημιτελικού! Μείνετε συντονισμένοι!