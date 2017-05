Eurovision 2017 | Γνώρισε τις συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού! 09/05/2017, 16:41 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Αυτά είναι 18 υποψήφια τραγούδια του 1ου ηιμτελικού.

Το tralala.gr για ακόμα μια χρονιά μπαίνει σε Eurovisionικούς ρυθμούς και σας παρουσιάζει μία προς μία τις χώρες και τους εκπροσώπους τους, καθώς επίσης και σε ποια θέση βρίσκονται στα στοιχήματα.

Ποια είναι τα φαβορί της Eurovision 2017; Τι τραγούδια θα ακούσουμε στο πρώτο ημιτελικό; Αυτά και ακόμα περισσότερα στο review που ακολουθεί.

Ξεκινάμε φυσικά με το πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού!

1) Σουηδία: Robin Bengtsson – I Can’t Go On | Στοιχήματα 3η θέση

2) Γεωργία: Tamara Gachechiladze – Keep The Faith | Στοιχήματα 27η θέση

3) Αυστραλία: Isaiah – Don’t Come Easy | Στοιχήματα 12 θέση

4) Αλβανία: Lindita – World | Στοιχήματα 38η θέση

5) Βέλγιο: Blanche – City Lights | Στοιχήματα 13η θέση

6) Μαυροβούνιο: Slavko Kalezić – Space | 35η θέση

7) Φιλανδία: Norma John – Blackbird | Στοιχήματα 11η θέση

8) Αζερμπαϊτζάν: Dihaj – Skeletons | Στοιχήματα 9η θέση

9) Πορτογαλία: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois | Στοιχήματα 2η θέση

10) Ελλάδα: Demy – This Is Love | Στοιχήματα 16η θέση

11) Πολωνία: Kasia Moś – Flashlight | Στοιχήματα 21η θέση

12) Μολδαβία: Sunstroke Project – Hey Mamma | Στοιχήματα 19η θέση

13) Ισλανδία: Svala – Paper | Στοιχήματα 34η θέση

14) Τσεχία: Martina Bárta – My Turn | Στοιχήματα 39η θέση

15) Κύπρος: Hovig – Gravity | Στοιχήματα 33η θέση

16) Αρμενία: Artsvik – Fly With Me | Στοιχήματα 5η θέση

17) Σλοβενία: Omar Naber – On My Way | Στοιχήματα 40η θέση

18) Λετονία: Triana Park – Line | Στοιχήματα 36η θέση

