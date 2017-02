Eurovision 2017: Για πρώτη φορά τρεις άντρες θα παρουσιάσουν το διαγωνισμό! 28/02/2017, 13:46 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Γνωρίστε τους τρεις παρουσιαστές!

Η EBU ανακοίνωσε τους παρουσιαστές του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο. Πρόκειται για τους Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk, και Timur Miroshnychenko.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιαστές θα είναι 3 άνδρες. Και οι τρεις τους είναι γνώριμα πρόσωπα στην Ουκρανική τηλεόραση και διαθέτουν σημαντική εμπειρία.

Ο Oleksandr και ο Volodymyr θα βρίσκονται επί σκηνής και θα καλωσορίσουν το διεθνές κοινό κατά τη διάρκεια τόσο των 2 ημιτελικών όσο και του Τελικού. Θα παρουσιάσουν τα τραγούδια, θα καθοδηγήσουν το κοινό στις διαδικασίες του σόου και θα αναλάβουν τον σημαντικό ρόλο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Ο Timur θα συντονίσει το έργο στο Green Room, όπου θα καθίσουν οι καλλιτέχνες μετά την σκηνική τους παρουσίαση έως την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Από το Green Room θα μεταδοθεί η συγκίνηση και η αγωνία των καλλιτεχνών στους τηλεθεατές που θα παρακολουθούν το σόου από το σπίτι τους.

Ο Oleksandr Skichko παρουσίασε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές στην Ουκρανία όπως Wake Up, Star Way και Sing Like A Star. Ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο της ψυχαγωγίας στην ηλικία των 15 ετών και εμφανίσθηκε στον ημιτελικό του Ukraine’s Got Talent όπου κέρδισε τις καρδιές εκατομμυρίων Ουκρανών με το νούμερο παρωδία που παρουσίασε.

Ο Volodymyr Ostapchuk έχει μεγάλη εμπειρία από τη συμμετοχή του στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα Morning with Ukraine, καθώς και ως παρουσιαστής των Shopping Goddess και Style Icon. Συμμετείχε στη μεταγλώττιση του Hans στην Ουκρανική έκδοση της ταινίας της Disney Frozen.

Ο Timur Miroshnychenko είναι μεγάλος φαν του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Γιουροβίζιον, και παρουσίασε πολλές Ουκρανικές Εθνικές προεπιλογές. Επίσης ήταν ο παρουσιαστής της Junior Eurovision Song Contest και τις δύο φορές που έλαβε χώρα στο Κίεβο (2009 και 2013). Υπήρξε σχολιαστής της Ουκρανικής τηλεόρασης για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, την Eurovision Junior, τη Eurovision Dance, και τον Διαγωνισμό της Eurovision για Νέους Μουσικούς. Πρόσφατα, παρουσίασε την κλήρωση των χωρών για τους Ημιτελικούς του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο. Στα 12 χρόνια που εργάζεται στην τηλεόραση, συμμετείχε συνολικά σε 30 παραγωγές της Eurovision.