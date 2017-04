Έρχεται στις 9/6 το νέο άλμπουμ των London Grammar! 08/04/2017, 15:04 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Οι London Grammar ανακοινώνουν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δεύτερου άλμπουμ τους, Truth Is A Beautiful Thing στις 9 Ιουνίου 2017.

Αυτά τα νέα ακολουθούν την κυκλοφορία των πρόσφατων singles ‘Rooting For You’ και ‘Big Picture’ των London Grammar. Όπως και το ντεμπούτο τους, If You Wait, το άλμπουμ αυτό γράφτηκε σχεδόν εξολοκλήρου από τους Hannah, Dot και Dan που έβαλαν όλες τις εμπειρίες τους από την 30μηνη περιοδεία τους στο νέο υλικό τους.

Το τρίο συνεργάστηκε με τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό Paul Epworth (Florence & The Machine, Bloc Party), τον υποψήφιο για βραβείο Mercury, Jon Hopkins (Brian Eno, King Creosote), τον Greg Kurstin (Sia, Beck) καθώς και με τους Tim Bran και Roy Kerr με τους οποίους είχαν δουλέψει και στο πρώτο άλμπουμ τους If You Wait.

Το ‘Truth Is A Beautiful Thing’, το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ είναι άμεσα διαθέσιμο με το pre-order του άλμπουμ.

Έχοντας κερδίσει το βραβείο Ivor Novello για το ‘Strong’, δύο βραβεία AIM Independent Music (Independent Breakthrough of The Year; PPL Award For Most Played New Independent Act) καθώς και μία υποψηφιότητα για βραβείο Brit (στην κατηγορία British Breakthrough Act), το ντεμπούτο άλμπουμ των London Grammar, If You Wait έχει πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο.

Δείτε live τους London Grammar:

Δευτέρα 3 Απριλίου Oran Mor Glasgow, UK

Τρίτη 4 Απριλίου Town Hall Birmingham, UK

Πέμπτη 6 Απριλίου Hackney Round Chapel London, UK

Σάββατο 3 Ιουνίου Heartland Festival Kvaerndrup, Denmark

Κυριακή 11 Ιουνίου Parklife Manchester, UK

Σάββατο 1 Ιουλίου Garorock Marmande, France

Παρασκευή 7 Ιουλίου TRNSMT Festival Glasgow Green, UK

Παρασκευή 14 Ιουλίου Super Bock Super Rock Portugal, UK

Κυριακή 16 Ιουλίου Festival De Nimes Nîmes, France

Σάββατο 22 Ιουλίου Lollapalooza Paris, France

Παρασκευή 11 Αυγούστου Flow Festival Helsinki, Finland

Σάββατο 26 Αυγούστου Zurich Open Air Festival Zürich, Switzerland