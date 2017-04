9 + 1 τραγούδια που δεν ήξερες ότι έχει γράψει ο Prince! 21/04/2017, 13:31 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ας θυμηθούμε μερικές μεγάλες επιτυχίες που χάρισε ο Prince σε άλλους καλλιτέχνες!

Το 2016 στην ηλικία των 57 ετών, άφησε αιφνίδια την τελευταία του πνοή ο σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής Prince. Βρέθηκε νεκρός στις 21 Απριλίου στο σπίτι του στη Μινεσότα και η είδηση του θανάτου συγκλόνισε και συγκλονίζει ακόμη – έναν χρόνο μετά- όλο τον πλανήτη.

Ο Prince δεν έγινε γνωστός και τόσο αγαπητός μόνο μέσω των δικών του τραγουδιών. Η πολυτάλαντη μουσική του προσωπικότητα ευθυνόταν για την επιτυχία πολλών καλλιτεχνών που μεσουράνησαν στο παρελθόν ή ακόμα και σήμερα.

Ποια είναι τα τραγούδια αυτά; Πολλά μάλλον ούτε εσείς γνωρίζετε πως τα έγραψε ο Prince!

Nothing Compares 2 U – Sinead O’ Connor

03 Bonnie & Clyde – Jay-Z feat. Beyonce

Jungle Love – The Time

How Come You Don’t Call Me – Alicia Keys

I Feel For You – Chaka Khan

Manic Monday – The Bangles

Love Song – Madonna

When U Were Mine – Cyndi Lauper

The Glamorous Life – Sheila E.

I could never take the place of your man – Jordan Knight