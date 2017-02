Οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών στη σκηνή των Brit Awards 2017! 23/02/2017, 16:09 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Δείτε τις εμφανίσεις τους.

Τα Brit Awards 2017 δεν γινόταν να μην είχαν και ζωντανές εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Στη σκηνή της φετινής απονομής παρέλασαν ονόματα όπως η Katy Perry, οι The 1975, Robbie Williams, ο Ed Sheeran, οι Little Mix, ο Bruno Mars, η Emeli Sande κ.α.

Little Mix – Shout Out to My Ex

Ed Sheeran feat. Stormzy – Castle On The Hill & Shape Of You

George Michael Tribute

Bruno Mars – That’s What I Like

Emeli Sandé – Hurts

Katy Perry – Chained To The Rhythm

Skepta – Shutdown

Coldplay & Chainsmokers – Something Just Like This

The 1975 – The Sound

Robbie Williams – The Heavy Entertainment Show, Love My Life & Mixed Signals