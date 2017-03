Η Ελένη Φουρέιρα και επίσημα κριτής στο So You Think You Can Dance! 23/03/2017, 19:32 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Η Ελένη Φουρέιρα επιβεβαιώνει τις φήμες!

Ο Antenna επαναφέρει το δημοφιλές talent show χορού So You Think You Can Dance και μας ετοιμάζει μεγάλες εκπλήξεις.

Το show που πρώτη φορά προβλήθηκε το 2007 μέσα από τη συχνότητα του Mega και με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά, φέτος αλλάζει εντελώς και πιο σύγχρονο πια επιστρέφει δριμύτερο για να μας συναρπάσει.

Το όνομα της Ελένης Φουρέιρα ακουγόταν από την πρώτη στιγμή και πλέον επιβεβαιώθηκε, η τραγουδίστρια θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του So You Think You Can Dance. Στο παρακάτω βίντεο η ίδια αποκαλύπτει το νέο της βήμα και δηλώνει πολύ χαρούμενη γι’ αυτό.