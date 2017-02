Έλενα Παπαρίζου: “Κάθε φορά που βγαίνει ένα τραγούδι μου, μου συμβαίνει στη ζωή μου αυτό που λέει ο στίχος” 02/02/2017, 18:40 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος για όλα!

Η Έλενα Παπαρίζου παραχώρησε μία εκ βαθέων και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή “Τετ-α-Τετ” του ΡΙΚ.

Με χειμαρρώδη λόγο και χωρίς να διστάζει να προχωρήσει σε αποκαλύψεις, η Number One τραγουδίστρια της Ελλάδας μίλησε για όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς για εκείνη και δεν έχει απαντήσει ποτέ, για όσα έχουν ειπωθεί αλλά και για όσα της χρεώνουν. Το The Voice, ο χωρισμός με τον Τόνυ Μαυρίδη, τα κιλά που έχασε αλλά και η Eurovision ήταν μερικά ακόμη από τα πιο σημαντικά θέματα που έθιξε κατά τη συνέντευξή της.

“Το My Number One έκανε την καριέρα του, μετά διεθνώς βγήκε και το Light In Our Soul, το Mambo, σε κάποιος χώρες έκανε επιτυχία και το Gigolo, αλλά μετά δεν υπήρχε συνέχεια. Όλοι έχουμε κάποια πιστεύω, αλλά κάποια πράγματα απλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχεις και προτάσεις για να σηκωθείς να φύγεις στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο έκλεισε μια γυναίκα που έκανε management ένα ραντεβού μαζί μου -μη λέω τώρα ονόματα κλπ- και μου είπε “Γιατί πήγες στη Eurovision;”. Το θεώρησε κακό αυτό που είχα καταφέρει στην καριέρα μου”.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως συμβαίνει συχνά να της τυχαίνουν στη ζωή όσα περιγράφουν τα τραγούδια της “Κάθε φορά που βγαίνει ένα τραγούδι μου, μου συμβαίνει στη ζωή μου αυτό που λέει ο στίχος”.

Σχετικά με τον χωρισμό της ύστερα από πολλά χρόνια σχέσης και κοινής ζωής είπε: “Ξέρεις τι ξέρω, Τάσο; Είμαι πολύ καλά σήμερα. Εγώ ξέρω ότι αν χάσω τον αυθορμητισμό μου, θα χάσω την Έλενα. Όχι την Παπαρίζου, θα έχω χάσει την Έλενα. Το πάθημα πάντα είναι μάθημα στη ζωή μας”.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξή της εδώ: