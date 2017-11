Έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας – θρύλος των AC/DC, Malcolm Young 20/11/2017, 14:40 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ο θρυλικός για τα δυνατά και ρυθμικά ριφς του που εκτόξευσαν το συγκρότημα στη δόξα μουσικός υπέφερε από άνοια

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή προκάλεσε η είδηση του θανάτου του «βασιλικού» μέλους της ροκ Malcolm Young, κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους του εμβληματικής μπάντας των AC/DC.

Ο Young πέθανε σε ηλικία 64 ετών, όπως ανακοίνωσε το θρυλικό συγκρότημα στον λογαριασμό του στο Facebook, χαιρετίζοντας τον άνθρωπο που υπήρξε η “κινητήριος δύναμή” του.

Ο Αυστραλός μουσικός έπασχε από άνοια εδώ και πολλά χρόνια. Άφησε την τελευταία του πνοή περιστοιχισμένος από την οικογένειά του. “Ως κιθαρίστας, συνθέτης και οραματιστής, ήταν τελειομανής και ένα μοναδικό πλάσμα” τόνισε ο αδελφός του, Angus, στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

“Είναι δύσκολο να εκφράσω με λόγια τι σήμαινε για μένα στη ζωή μου, ο δεσμός μας ήταν μοναδικός και πολύ ιδιαίτερος. Αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που θα ζει για πάντα” πρόσθεσε.

Ο συνιδρυτής του συγκροτήματος αναγκάστηκε να αποσυρθεί το 2014, λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ “Rock or Bust”, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Το συγκρότημα, στην πρωτοπορία του χαρντ ροκ, έχει πουλήσει περισσότερους από 200 εκατομμύρια δίσκους από το 1973 και έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με κλασικά τραγούδια όπως τα “Highway to Hell”, “Let There Be Rock” ή “Back in Black”.

Πριν από λίγες εβδομάδες άφησε την τελευταία του πνοή και ο αδελφός του Malcolm και του Angus Young, ο George, που θεωρείτο “μέντορας” του συγκροτήματος.

