Έφυγε από τη ζωή ο Avicii! 21/04/2018, 12:52 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Σε ηλικία 28 ετών πέθανε ο Avicii.

Ο γνωστός Σουηδός παραγωγός Tim Bergling κατά κόσμον Avicii πέθανε στις 20 Απριλίου.

Τα αίτια θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, άλλα όπως είναι ήδη γνωστό έπασχε από παγκρεατίτιδα και το 2014 αφαίρεσε χοληδόχο κύστη του. Το 2016 σταμάτησε τις live εμφανίσεις του εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που είχε.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε όλο το κόσμο και στο καλλιτεχνικό χώρο φυσικά. Μέσα από τα social media θαυμαστές και καλλιτέχνες τον αποχαίρετησαν με μηνύματα και φωτογραφίες.

Εκτός από τις δικές του επιτυχίες ο Avicii κρύβεται πίσω και από πολλά κομμάτια άλλων καλλιτεχνών. Μερικά από αυτά είναι το “Lovers on the Sun” του David Guetta, το “Hymn for the Weekend” αλλά και “A Sky Full of Stars” των Coldplay.

