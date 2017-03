Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της Rock ‘n’ Roll, Chuck Berry 20/03/2017, 15:26 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Θρήνος στην παγκόσμια μουσική για μία ακόμη σημαντική απώλεια.

Ο Chuck Berry, ο σπουδαίος ερμηνευτής, δημιουργός και κιθαρίστας που έδωσε νέα ώθηση στην πορεία της rock με τα τεράστια και διαχρονικά hits του “Johnny B. Goode”, “Maybellene,” “Roll Over Beethoven,” “Memphis,” “My Ding-a-Ling” και “Sweet Little Sixteen”, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα του Σαββάτου 18/3 ενώ η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Στην εξηνταετή καριέρα του μπήκε από τους πρώτους στο Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame το 1986, ενώ ένα χρόνο πριν είχε παραλάβει τιμητικό βραβείο Grammy για την συνολική συνεισφορά του στη μουσική. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει στο νούμερο 6 του “Top 100 Greatest Guitarists of All Time”, ενώ από το ίδιο περιοδικό, κατατάχθηκε στην 5η θέση ανάμεσα στους καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών.

Ο Chuck Berry άνοιξε το δρόμο για καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones, οι Beatles, οι Beach Boys, ο Jimi Hendrix, ο David Bowie, ο Eric Clapton, οι AC/DC, οι Sex Pistols και ο Jerry Lee Lewis.