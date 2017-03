Ed Sheeran: 1 δισεκατομμύριο views για το νέο του album ÷ (Divide)! 08/03/2017, 18:53 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Μόλις κυκλοφόρησε το τρίτο κατά σειρά album του No.1 τραγουδιστή Ed Sheeran με τίτλο ÷ (Divide).

Περιέχει το παγκόσμιο No.1 hit single “Shape Of You”, το smash hit single “Castle On The Hill” καθώς και άλλες 10 μεγάλες επιτυχίες.

Στην Αγγλία τη πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το ÷ (Divide) πούλησε 232.000 αντίτυπα.

Παράλληλα κατέκτησε το No.01 των iTunes τόσο της Ελλάδας όσο και 97 άλλων χωρών και έγινε το πρώτο album με 8 singles στο Billboard trends!

Μάλιστα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την ημέρα κυκλοφορίας του, κατάφερε να έχει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Κυκλοφορεί και σε βινύλιο αλλά και σε deluxe έκδοση με επιπλέον 4 τραγούδια.

Ακούστε το ÷ (Divide) μέσα από το YouTube και το Spotify