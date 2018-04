Drake – “God’s Plan” | Για 9η εβδομάδα στη κορυφή της Ελλάδας! 03/04/2018, 19:58 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Η επιτυχία δεν σταματά για τ

Νο1 στο Official Greek Digital Singles Chart για 9η εβδομάδα | No1 στο Billboard Hot100 για 10η εβδομάδα | Πάνω από 850.000.000 προβολές & streams

Η μεγάλη επιτυχία του Drake “God’s Plan” συνεχίζει και σπάει όλα τα ρεκόρ σε Ελλάδα και εξωτερικό, αφού βρίσκεται για 9η συνεχόμενη εβδομάδα στο #1 του Official Ifpi Digital Singles Chart International στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διανύει την 10η συνεχόμενη εβδομάδα του στο #1 του Billboard Hot100 της Αμερικής.

Μάλιστα, ο Drake είναι ο πρώτος solo άντρας καλλιτέχνης ever που έχει καταφέρει να κρατήσει δύο τραγούδια του στο #1 του Billboard Hot100 για 10 εβδομάδες (“One Dance” feat. WizKid and Kyla, 2016, “God’s Plan”, 2018).

Ακόμα, κατάφερε να μπει στο Top5 των τραγουδιών που βρίσκονται από την 1η εβδομάδα της κυκλοφορίας τους στην κορυφή του συγκεκριμένου chart:

16 weeks, “One Sweet Day,” Mariah Carey & Boyz II Men

14 weeks, “Candle in the Wind 1997″/”Something About the Way You Look Tonight,” Elton John,

11 weeks, “I’ll Be Missing You,” Puff Daddy & Faith Evans feat. 112

10 weeks, “God’s Plan,” Drake

10 weeks, “Hello,” Adele

Το “God’s Plan” κυκλοφορεί από τη Universal Music.

