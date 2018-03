Drake – “God’s Plan”: Για 7η εβδομάδα στη κορυφή του Official IFPI Digital Singles Charts! 21/03/2018, 20:36 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Σαρωτικός ο Drake.

Το νέο τραγούδι του Drake “God’s Plan” συνεχίζει και σπάει όλα τα ρεκόρ, καθώς βρίσκεται για 7η συνεχόμενη εβδομάδα στο #1 του Official Greek Digital Singles Chart.

Η επιτυχία του Drake βρέθηκε για ακόμα μια εβδομάδα στην κορυφή του επίσημου ψηφιακού chart της Ελλάδας, παρέμεινε για 10 μέρες στο Top5 των trending videos του YouTube στην Ελλάδα, ενώ αυτή την εβδομάδα κατάφερε να μπει στην ελίτ των τραγουδιών που διανύουν τις πρώτες τους εβδομάδες στο #1 του Billboard Hot100 της Αμερικής.

Πιο συγκεκριμένα, το “God’s Plan” διανύει ήδη την 8η συνεχόμενη εβδομάδα του στο #1:

16 weeks at No. 1 from its debut at No. 1, “One Sweet Day,” Mariah Carey & Boyz II Men, beginning Dec. 2, 1995

14 weeks, “Candle in the Wind 1997″/”Something About the Way You Look Tonight,” Elton John, Oct. 11, 1997

11 weeks, “I’ll Be Missing You,” Puff Daddy & Faith Evans feat. 112, June 14, 1997

10 weeks, “Hello,” Adele, Nov. 14, 2015

8 weeks, “God’s Plan,” Drake, Feb. 3, 2018

8 weeks, “Fantasy,” Mariah Carey, Sept. 30, 1995

Το “God’s Plan” κυκλοφορεί από τη Universal Music.