Δείτε 12 ηθοποιούς που ερμηνεύουν τα τραγούδια των σειρών που πρωταγωνιστούν 24/08/2017, 17:57 | Συντάκτης: Αλέξανδρος Τσώνης

Τι ηθοποιοί, τι τραγουδιστές;

Οι ηθοποιοί συχνά έχουν και κάποια άλλα ταλέντα, τα οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. Άλλοι γράφουν, άλλοι σκηνοθετούν. Πολλοί μπορούν να τραγουδήσουν ή να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο. Έτσι, αρκετοί έχουν κατευθυνθεί προς τον δρόμο των μιούζικαλ και των μουσικών παραστάσεων, ενώ άλλοι ξεκινούν με αργά βήματα μια μικρή καριέρα στην μουσική. Βέβαια, υπάρχει και εκείνη η εναλλακτική, όπου οι ηθοποιοί καλούνται να ερμηνεύσουν οι ίδιοι τα τραγούδια με τα οποία αρχίζει η τηλεοπτική σειρά που πρωταγωνιστούν. Παρακάτω είναι μια λίστα με θέμα τραγούδια, theme songs, όπως τα λένε οι αγγλόφωνοι, που τραγουδιούνται από ηθοποιούς. Μερικά από αυτά είναι τα προφανή, άλλα όχι και τόσο προφανή. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως το τελευταίο τραγούδι από το “Two And A Half Men” δεν τραγουδιέται στην πραγματικότητα από τους τρεις πρωταγωνιστές, αλλά τουλάχιστον σε εμάς δίνεται αυτή η εντύπωση, αφού δεν γνωρίζουμε τους πραγματικούς τραγουδιστές του theme song.

New Girl – Zooey Deschanel

All in the Family – Carroll O’Connor and Jean Stapleton

Joanie Loves Chachi – Scott Baio and Erin Moran

The Fresh Prince of Bel-Air – Will Smith

Green Acres – Eddie Albert and Eva Gabor

A Fine Romance – Judi Dench

Bored to Death – Jason Schwartzman

Melissa & Joey – Joey Lawrence

Frasier – Kelsey Grammer

21 Jump Street – Holly Robinson

Walker, Texas Ranger – Chuck Norris

Two and a Half Men – Τwo and a half men