Demy – This is love| NO1 στο Ελληνικό IFPI Official Airplay η συμμετοχή μας στη Eurovision!

04/05/2017, 17:08

Κορυφή για τη Demy!

Στην κορυφή του Ελληνικού Official IFPI AirPlay Chart By MediaInspector για ακόμη αφορά το Χρυσό κορίτσι της δισκογραφίας, η Demy με το “This is love”.

H ελληνική συμμετοχή, για τον 62ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που υπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε στίχους John Ballard και Romy Papadea, βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού AirPlay Chart μία ανάσα πριν τον 62ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα της διεξαχθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 9 Μαΐου 2017.

Όλη η Ελλάδα με μια φωνή στηρίζει την Demy και την ελληνική συμμετοχή της Eurovision με το This is Love.