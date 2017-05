15 ελληνικά τραγούδια που δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό της Eurovision (part.2)! 11/05/2017, 18:07 | Συντάκτης: Θοδωρής Κολλιόπουλος

Από το 1974 μέχρι σήμερα η Ελλάδα δίνει πάντα δυναμικά το παρόν στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision!

Το θέμα δείχνει να ενδιαφέρει πολύ τους Έλληνες και έτσι κάθε συμμετοχή περνάει από εξονυχιστικό έλεγχο για να μην έχουμε τις αποτυχίες που μας στοίχειωναν μέχρι και την δεκαετία των 90’s! Μπορεί να έχουμε κάνει και εμείς τα λαθάκια μας, επιλέγοντας τραγούδια που ίσως να μην μας απέφεραν υψηλές θέσεις αλλά το σίγουρο είναι πως κάθε καλλιτέχνης που συμμετείχε στα προκριματικά κατάφερε να γίνει «θέμα» συζητήσεων και να μείνει στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου! Μπορεί να πρόκειται για ένα «πανηγυράκι» όπως πολλοί το αναφέρουν αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα και εν μέσω κρίσης δεν γουστάρουμε τον «τζερτζελέ» του!

Εκ των πραγμάτων αν κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο θα διαπιστώσετε πως τεράστια ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής έχουν “κονταροχτυπηθεί” για μια θέση στον τελικό του διαγωνισμού πράγμα που αποδεικνύει αυτόματα πως πάντα η Eurovision τραβούσε σαν «μαγνήτης» τα βλέμματα και το ενδιαφέρον!

1978 – Άννα Βίσση – Ο κύριος Νόμπελ

1979 – Κώστας Χατζής – Να’ χαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη όπως εγώ

1980 – Δάκης – Πάρε ένα κοχύλι απ’το Αιγαίο

1980 – Γιάννης Φλωρινιώτης – Έχω μια μελωδία

1983 – Άριελ Κωνσταντινίδη – Θα φύγω

1989 – Μαντώ – Μόνο εσύ

1993 – VIPS – Μου έλειψες εσύ

2002 – Χρήστος Δάντης & Κατερίνα Τοπάζη – Μοιάζει να’ναι σινεμά

2003 – Σαμπρίνα – Camera

2005 – Έλενα Παπαρίζου – ΟΚ

2006 – Άννα Βίσση – Welcome to the party

2008 – Κώστας Μαρτάκης – Always & Forever

2009 – Σάκης Ρουβάς – Out of control

2013 – Θωμαή Απέργη – One last kiss

Το 2009 η ελληνικής καταγωγής Sofia Berntson διαγωνίστηκε στους προκριματικούς του Melodifastivalen με ένα τραγούδι που είχε καθαρά ελληνικό στίχο με σκοπό να εκπροσωπήσει όμως την… Σουηδία! Το τραγούδι της μπορεί να μην προκρίθηκε ΑΛΛΆ εμείς δεν θα μπορούσαμε να το εξαιρέσουμε από αυτό το Best & Rest!

(+Bonus Track) 2009 – Sofia Berntson – Αλλά

Δεκαπέντε ελληνικά τραγούδια που δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό της Eurovision (part.1)