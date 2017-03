Οι Coldplay κυκλοφορούν το νέο τους single με τίτλο “Hypnotised”! 02/03/2017, 17:58 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Νέα κυκλοφορία – έκπληξη από τους Coldplay!

Οι Coldplay κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι μέσα από το πολυαναμενόμενο EP τους “Kaleidoscope” που θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου.

Παρά τον θλιβερό τόνο στη φωνή του frontman του συγκροτήματος, Chris Martin, το single χαρακτηρίζεται από το ίδιο ύφος με το “Paradise” που κτυκλοφόρησαν το 2011.

Το “Hypnotised” θα συμπεριληφθεί στο EP “Kaleidoscope” μαζί με άλλα τέσσερα τραγούδια μεταξύ των οποίων και η πρόσφατη συνεργασία των Coldplay με τους Chainsmokers στο “Something just like this”.

Kaleidoscope Track List

1. “All I Can Think About Is You”

2. “Something Just Like This”

3. “Miracles 2”

4. “A L I E NS”

5. “Hypnotised”