Χρονοντούλαπο: Μαντώ και Άννα Βίσση υποψήφιες στον ελληνικό τελικό της Eurovision τo 1989 17/04/2018, 12:45 | Συντάκτης: Νίκος Ψωμάς

Eurovision 1989 και η Μαριάννα Ευστρατίου εκπροσωπεί τη χώρα μας με τον “Δικό μας αστέρι”. Το Χρονοντούλαπο όμως θυμάται και τις συμμετοχές που δεν πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η Δάφνη Μπόκοτα ως η -επί σειρά ετών- παρουσιάστρια τόσο του ελληνικού τελικού όσο και του τελικού διαγωνισμού της Eurovision μας παρουσίασε μεταξύ άλλων την ίδια χρονιά και τα παρακάτω τραγούδια:

“Μόνο εσύ“. Με αυτό το τραγούδι τέλη των ’80’s η Μαντώ είχε προσπαθήσει να περάσει τα προκριματικά και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Εurovision.

Με μία ψήφο λιγότερη τελικά δεν προκρίθηκε και μάλιστα κατηγόρησε την επιτροπή για μεροληψία και μη αντικειμενικότητα. Τελικά 14 χρόνια μετά κατάφερε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι “Never Let You Go“, καταλαμβάνοντας την 17η θέση.

Η Άννα Βίσση μετά τις συμμετοχές του 1980 με το “Ότο-στοπ” και του 1982 με το “Μόνο η αγάπη” επιχειρεί να ταξιδέψει ξανά με προορισμό μια καλή θέση στη Eurovision του 1989 με το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, “Κλαίω“. Η προσπάθειά της πέφτει στο κενό. 17 χρόνια μετά όμως η συμμετοχή της στον διαγωνισμό με το “Everything” αποσπά μια καλή θέση μέσα στην τελική δεκάδα.

Το τραγούδι που μας εκπροσώπησε το 1989 και κατέκτησε την ένατη θέση

Μαριάννα Ευστρατίου – “Το δικό σου αστέρι”

